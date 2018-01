Varela promete culminar las infraestructuras inacabadas en anterior gobierno

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, dijo hoy que va a terminar las obras de infraestructura que recibió en desarrollo del anterior Gobierno, y las que no, las dejará en transición a la siguiente Administración pero "bien licitadas" y sin irregularidades en su contratación.

Varela se refirió al asunto en el acto de inauguración de la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la carretera Panamericana que une a las ciudades de Santiago y David, capitales de las provincias de Veraguas y Chiriquí, respectivamente, que fue construida, entre otras empresas, por Odebrecht.

"Tengan la seguridad que así como culminamos esta obra de Santiago-David, vamos a culminar todas las obras que recibimos en transición, y vamos a poder entregar muchas obras por más de 11.000 millones licitadas en nuestro Gobierno", señaló.

Y lo más importante, añadió el gobernante, es "que las obras que dejemos en transición al próximo Gobierno no tendrán ni problemas de diseño, ni problemas de justicia porque habrán sido licitadas con competencia y con transparencia como se están haciendo las cosas en el país el día de hoy".

Destacó en ese sentido que "esta obra se licitó y contrató en el Gobierno anterior. No quiero hablar de cómo se licitó. Eso no me toca a mí. A mí me toca proteger las obras, los empleos y corregir los errores administrativos, porque los otros errores los corrige la justicia", señala un comunicado de la Presidencia panameña.

La obra, de 188 kilómetros y una inversión de 1.086 millones de dólares, fue ejecutada por la brasileña Odebrecht, la costarricense Meco y el consorcio panameño Asociación Accidental Cusa Bugatrac S.A.

Odebrecht admitió el pasado diciembre ante la Justicia de Estados Unidos haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países, de los cuales 59 millones de dólares fueron desembolsados en Panamá entre 2009 y 2014.

La Fiscalía panameña tiene abiertas unas 26 investigaciones en torno a Odebrecht con al menos 63 imputados, entre ellos dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, que están en búsqueda y captura internacional.

La Justicia panameña validó en noviembre pasado un acuerdo firmado en julio por la Fiscalía del país y Odebrecht, que establece el pago de una multa de 220 millones de dólares y el archivo de la causa contra la constructora en el país centroamericano.

Varela, por su parte, manifestó que "hoy me siento contento del camino que escogí (de culminar la carretera). No me arrepiento porque se hubiese afectado a inocentes si no se pagaban las facturas, si se abandonaban las obras y se afectaban a comunidades y miles de trabajadores, expresó el Mandatario.

"Lo correcto fue proteger empleos y terminar obras", remarcó.

La nueva vialidad favorece el intercambio comercial entre Panamá y Centroamérica, el turismo, y reduce el costo del transporte de mercancías a la ciudad capital y viceversa, dijo el Gobierno.

Incluye la construcción de 29 puentes, 84 retornos, 17 puentes peatonales, dos nuevos carriles y la rehabilitación de los dos existentes y colocación de amortiguador de impacto, beneficiando a 148.000 panameños, según la información oficial.

Además de Odebrecht, en la construcción de esta obra participaron otras empresas como la costarricense MECO, y las panameñas CUSA, Rodsa y Bagatrac.

Comentarios