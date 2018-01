El Liverpool-Manchester City anima la jornada 23 de la Premier League

Después de una semana de descanso por la disputa de la tercera ronda de la FA Cup (Copa de Inglaterra), la Premier League regresa este fin de semana con los encuentros entre Liverpool y Manchester City, Chelsea y Leicester, y Tottenham Hotspur-Everton como compromisos más destacados.

El líder de la liga, el Manchester City de Pep Guardiola, visita el domingo el estadio de Anfield (16:00 GMT) para medirse con el equipo de Jürgen Klopp, en el que será el primer partido de los 'Reds' desde la multimillonaria venta de Philippe Coutinho al Barcelona.

"Si quieres conseguir títulos importantes tienes que ganar este tipo de partidos", señaló Guardiola. "Hemos podido hacerlo esta temporada, aunque todavía nos falta ir a Anfield y a Tottenham (Wembley); nos quedan muchos partidos", apuntó.

En los 'Citizens', cuatro bajas conocidas por lesión: Gabriel Jesús, Benjamin Mendy, Phil Foden y el capitán, Vincent Kompany.

También cuatro ausencias en los 'Reds' -Nathan Clyne, Alberto Moreno, Jordan Henderson y Daniel Sturridge-, que, por contra, recuperan al egipcio Mohamed Salah después de dos partidos fuera con molestias y que podrían dar su debut en liga al costoso defensa Virgil van Dijk.

"Siempre es interesante enfrentarse al City. Hacen un fútbol muy bueno y, si no los respetas, tienes un problema. Pero, también, si no eres valiente también tendrás problemas", comentó Klopp, que este viernes reconoció que el club "no tenía otra opción" que vender a Coutinho al Barcelona.

Muy atentos a un posible traspié del City estarán el Manchester United, que el lunes (20:00 GMT) cierra la jornada contra el Stoke -que sigue sin entrenador y suena Quique Sánchez-Flores-, y el Chelsea, que se mide el sábado (15:00 GMT) con el Leicester.

Los vigentes campeones, que son terceros a punto del United, llegan sin bajas destacadas al duelo, aunque en un pequeño bache tras encadenar tres empates, los dos últimos sin goles.

Ross Barkley, el último fichaje del Chelsea -costó 15 millones de libras procedente del Everton-, todavía no está disponible, por lo que su debut con su nuevo equipo se demorará, al menos, hasta el duelo de entre semana en la Copa de Inglaterra contra el Norwich.

Otro encuentro destacado en la jornada 23 es el que enfrenta el sábado en Wembley al Tottenham Hotspur con el renovado Everton de Sam Allardyce (17:30 GMT).

Mauricio Pochettino, que tiene a su equipo quinto, sigue sin poder contar con los lesionados Harry Winks, Toby Alderweireld y Danny Rose, y buscará tres puntos vitales que lo acerquen a los puestos de Liga de Campeones.

Enfrente, un Everton -ya es noveno- en el que podría debutar el delantero turco Cenk Tosun, fichado el pasado 5 de enero procedente del Besiktas por 27 millones de libras.

-- Jornada 23 de la Premier League:

- Sábado 13 de enero: Chelsea-Leicester City (15:00 GMT), Crystal Palace-Burnley (15:00 GMT), Huddersfield Town-West Ham United (15:00 GMT), Newcastle United-Swansea City (15:00 GMT), Watford-Southampton (15:00 GMT), West Bromwich Albion-Brighton & Hove Albion (15:00 GMT) y Tottenham-Everton (17:30 GMT).

- Domingo 14 de enero: Bournemouth-Arsenal (13:30 GMT) y Liverpool-Manchester City (16:00 GMT).

- Lunes 15 de enero: Manchester United-Stoke City (20:00 GMT).

