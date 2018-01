El director deportivo del PSG apoya a Emery en el 'caso' de Cavani y Pastore

El portugués Antero Henrique, director deportivo del París Saint-Germain (PSG), mostró este viernes su respaldo a las decisiones que el entrenador Unai Emery "tomó y tomará" para apaciguar el malestar creado en el vestuario por las incorporaciones tardías del uruguayo Edinson Cavani y el argentino Javier Pastore.

A prácticamente un mes de que el PSG se mida en los octavos de la Liga de Campeones al Real Madrid, el club parisino ha tenido que salir al paso a un eventual conflicto interno que sitúa de un lado a los latinoamericano hispano-hablantes, como Cavani y Pastore, y de otro a los de habla portuguesa, como capitán Thiago Silva y Neymar.

"Debido a los numerosos comentarios acerca del regreso tardío de dos de nuestros jugadores, insisto en que, como director deportivo del París Saint-Germain, nuestro deseo ha sido y será siempre arreglar esta situación puertas adentro, sin dar detalles públicos", dijo Henrique.

El portugués, la máxima autoridad del PSG para la planificación deportivo y los fichajes del club, dio su respaldo inequívoco a Emery, quien dejó fuera a Cavani del encuentro de Copa de la Liga del miércoles ante el Amiens, y aclaró que la entidad está "completamente centrada" en el próximo choque liguero ante el Nantes.

Los retrasos de Edinson Cavani y de Javier Pastore a su vuelta de las vacaciones navideñas y los comentarios al respecto del capitán, Thiago Silva, han sembrado la discordia en el millonario vestuario del París Saint Germain.

La prensa deportiva francesa reflejó este viernes esas disputas en público entre miembros de la plantilla, después del ataque lanzado ayer en las redes sociales por Pastore contra Thiago Silva.

Thiago Silva comentó que el retraso de Pastore y el de Cavani "no es bueno para el grupo" en "un momento muy importante" y en el que tienen que "seguir todos unidos aunque ellos.

El capitán distinguió además entre la situación del argentino y del uruguayo.

"Creo que Pastore dijo al club que quería irse, pero al final no han conseguido un acuerdo. Cavani es un poco diferente", señaló.

El argentino replicó que "nunca" había hablado con Thiago Silva y aclaró que su sueño ha sido "siempre" quedarse en el PSG.

"No es verdad que me quiera ir. Me gustaría quedarme para acabar mi carrera", replicó "El Flaco".

El diario "Le Parisien", sin embargo, reiteró hoy que Pastore ha manifestado a varios de sus compañeros que quiere que el PSG lo transfiera.

Y el pasado lunes lo volvió a confirmar "en privado" después de haber presentado sus excusas ante el grupo por el retraso en su vuelta al trabajo a comienzos de año.

Para "L'Équipe", con este enfrentamiento han resurgido las tensiones entre los brasileños y los otros sudamericanos del PSG, que ha experimentado un cambio desde la llegada de Daniel Alves y, sobre todo, de Neymar.

Unas tensiones que se hicieron manifiestas en diciembre, cuando Neymar fue autorizado a viajar a Brasil para ir a visitar a su hermana enferma, pero aprovechó también para participar en una fiesta, de la que circularon fotos por las redes sociales.

