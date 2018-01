Zidane: "Estoy cansado de escuchar que estamos mal; vende más lo negativo"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró sentirse "cansado de escuchar" que su equipo está mal y señaló a los medios de comunicación de hablar más de lo negativo porque "vende más" que las cosas positivas que afirmó ve en su equipo.

"Me ha gustado mi equipo ante el Numancia, no todo el partido pero me ha gustado porque son jugadores que no juegan mucho. Estoy cansado de escuchar que estamos mal, pero no lo voy a poder cambiar ni quiero. Voy a ver lo positivo de mi equipo porque lo fácil es decir que todo está mal desde la posición de la prensa y sabéis que no es así porque no todo es negativo. Pero vende más hablar de lo negativo del Real Madrid que de lo positivo", manifestó.

Siempre optimista en sus puntos de vista, Zidane extrajo cosas buenas del momento de crisis de su equipo. "Estamos vivos en todas las competiciones, es lo positivo. Cuando miro luego dos o tres veces los partidos tras jugarlos, no estoy de acuerdo con la crítica. Hay cosas positivas".

"Cuando digo que noto cambios tras la charla es positivo porque la haces para notar un cambio y hay que demostrarlo en el campo. No nos falta juego, solo la continuidad necesaria para recuperar la confianza que debemos tener y esto se consigue ganado partidos. Para todos lo más importante es ganar y últimamente es difícil pero vamos a seguir", añadió.

En la irregularidad en la que está inmerso un Real Madrid a 16 puntos en Liga del Barcelona, el técnico madridista pidió cariño al madridismo y el apoyo de su afición en el Santiago Bernabéu.

"Lo que puedo decir a la gente es que queremos que vengan al estadio a ayudar al equipo como siempre han hecho. No escuchar mucho lo que se dice porque no todo es negativo. Necesitamos a la gente. Igual que cuando estamos bien no hay que tener mucha euforia, cuando hay dificultades necesitamos a la afición con el equipo", señaló.

Ante el Villarreal advirtió que les espera "un partido ante un rival muy bueno", y destacó su calidad "con el balón" y que "corre mucho".

Después de reconocer tras el partido ante el Numancia que su equipo tuvo un problema físico, Zidane lamentó la falta de días para aumentar la carga de trabajo. "Con partidos cada tres días no podemos hacer una mini pretemporada. El año pasado fue una situación diferente y tuvimos tres semanas para trabajar muy fuerte".

Volverá ante el Villarreal la primera unidad de la plantilla madridista. El técnico francés lamenta la falta de continuidad para la segunda, pero aseguró que no es injusto con nadie y que la situación para las rotaciones es distinta a la pasada campaña.

"No creo que esté siendo injusto y mis jugadores no piensan eso. Intento llevar una plantilla muy buena, es una labor difícil, nunca voy a ser injusto con un jugador. Tengo que tomar mis decisiones pero no creo que sea injusto porque para mi son todos importantes. Hay algunos que juegan menos últimamente porque la situación no hace que pueda cambiar muchas cosas pero son todos importantes hasta el final", dijo.

Por último, sobre la ausencia de fichajes y las contrataciones de rivales directos como Barcelona o Atlético de Madrid, Zizou se mostró comprensivo con lo que puede pensar el seguidor madridista pero expuso las razones por las que no necesita a nadie.

"Entiendo que a la gente le pueda extrañar pero de los fichajes si tienes un jugador que quieres, está disponible y te va a aportar mucho más de lo que tienes no me parece mal, pero no lo tengo eso. Tengo jugadores muy buenos y no veo alguien que pueda cambiar eso ahora. En junio sí pero ahora no", sentenció.

