Roma llega a Barcelona y espera solucionar "con descanso" su problema físico

El piloto español Joan 'Nani' Roma espera solucionar su problema físico, a raíz de las policontusiones sufridas en la espalda y las cervicales que le obligó a abandonar el rally, a base de descanso, según ha comentado este viernes a su llegada a Barcelona.

Roma se ha trasladado del aeropuerto de El Prat a la clínica Dexeus, donde será examinado por el doctor Xavier Mir. "No me siento nada bien, después de dos días en un hospital en Lima y con muchos calmantes, me sentía mejor, pero ahora tengo mucho dolor en la espalda", ha dicho.

El piloto ha calificado de "situación muy rara" lo vivido durante el accidente que se produjo a poco de la llegada de la tercera etapa del rally Dakar.

"No sabía donde estaba, saltamos una duna y perdí el conocimiento a causa del impacto y de unas cuantas vueltas (de campana). Además estuve seis segundos dando gas a fondo (inconscientemente)", ha desvelado.

El piloto de Mini no cree que su problema físico sea "nada grave" y confía en que todo se solucionará con descanso. "No fue un error mío. había una duna cortada y la mayoría de mis compañeros también se la comieron. Esto es parte de las carreras, estábamos corriendo bien e intentado recuperar el tiempo perdido el día antes", ha recordado.

Roma recuerda que a las carreras "se va a correr" y pese al accidente no tiene la sensación de "reproche personal" y de que había hecho "algo mal".

Preguntado si le da rabia su abandono después de que dos de los favoritos, los franceses Sébastien Loeb y Cyril Después (Peugeot), también estén fuera de la carrera, con lo que hubiera podido tener más posibilidades de éxito, Roma ha recordado que "es lo que hay".

"Me da rabia, porque era una muy buena carrera para mí. Me gustan las carreras duras, difíciles y éste estaba siendo un Dakar de verdad. Yo no tengo la velocidad de Loeb, pero sí otras virtudes que podía aplicar muy bien", ha indicado.

En todo caso, el piloto de Folgueroles (Barcelona) asegura que está convencido de que volverá a competir en el Dakar y ha destacado los sistemas de seguridad existentes -casco, HANS y estructura del coche- que minimizan los accidentes.

"Teóricamente no es nada grave, no hay fisuras por ninguna parte, aunque hace dos días que me duele mucho la espalda", ha comentado Roma.

En cuanto al trazado de esta edición de la competición, el piloto de Mini ha dicho que este "está siendo un Dakar de verdad" y ha recordado que en el pasado anulaban etapas "y era más 'light'", pero este año estaba siendo todo mucho más duro.

"En las dunas en Perú estaban muy cortadas, hay agujeros, como le pasó a Loeb, y recibes muchos impactos. Las etapas son más cortas y salimos al máximo desde el principio. La suerte es que los coches son muy seguros y eso te da mucha confianza", ha dicho.

Comentarios