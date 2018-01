Peterhansel: "Yo sigo a Sainz en los caminos y él me sigue a mí en las dunas"

El francés Stéphane Peterhansel (Peugeot), líder del Dakar, reconoció hoy que el español Carlos Sainz (Peugeot), su compañero de equipo y principal perseguidor en el rally, es mejor que él para conducir por caminos, pero no para navegar en dunas, donde la carrera se desarrolló los últimos días.

"Yo sigo a Sainz en los caminos y él me sigue a mí en las dunas", bromeó Peterhansel, que hoy terminó segundo, a más de cuatro minutos de Sainz, al término de la sexta etapa del Dakar, desarrollada por caminos con mucho barro en algunos sectores.

Sin embargo, el piloto galo, trece veces campeón del Dakar, seis en moto y siete en coche, lleva todavía 27 minutos de ventaja sobre Sainz en la general, ganados en las etapas disputadas sobre el desierto peruano.

Peterhansel comentó que se tomó la etapa de hoy, entre la ciudad peruana de Arequipa y La Paz, como un día de transición en el que era importante llegar como líder a la capital boliviana, donde este viernes el rally tendrá una jornada de descanso.

"Hoy fue un día de conducir con precaución", afirmó Peterhansel, que aspira a ganar su tercer Dakar consecutivo en la categoría de coches.

Tras el abandono en la víspera de su compatriota y compañero de equipo Sébastien Loeb, Peterhansel comentó que es muy pronto para afirmar que este Dakar se ha convertido en un mano a mano entre él y Sainz.

"Primero tenemos que asegurarnos que Peugeot ganará, y queda un largo camino hasta Córdoba (Argentina), con etapas muy difíciles, especialmente en Belén y Fiambalá", recordó.

Peterhansel también opinó que este Dakar es uno de los más difíciles de los diez que se han celebrado hasta ahora en Sudamérica, "porque las dunas en Perú eran muy blandas y complicadas".

"Desde el comienzo no hubo ninguna etapa de transición. Cada día era más complicado que el anterior y ayer fue una locura, pero eso me recuerda al espíritu del Dakar en África, porque desde que estamos en Sudamérica no es la misma historia", apuntó.

Tras el día de descanso en La Paz, el Dakar se desarrollará por la altura y el frío del altiplano boliviano y después ingresará al noroeste de Argentina, donde el calor será uno de los grandes enemigos de los pilotos.

