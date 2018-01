Valverde quiere evitar al Real Madrid en los cuartos de final

Después de eliminar al Celta (5-0) en los octavos de final de la Copa del Rey, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido que quiere evitar al Real Madrid en la siguiente ronda.

"No, no me gustaría que nos tocará (el Real Madrid)", ha respondido el preparador del conjunto azulgrana al ser preguntado por si le gustaría encontrarse al equipo blanco en los cuartos.

Más allá de un eventual Clásico en los cuartos de final de la competición copera, Valverde ha destacado el buen nivel mostrado por sus jugadores ante el Celta que, en su opinión, han jugado uno de los mejores partidos de la temporada.

"El primer tiempo ha sido de un gran nivel, porque valoramos al rival, porque nos empató aquí en la Liga y sabíamos que teníamos que hacer un gran partido para pasar. Hemos jugado bien y estamos contentos. Disfrutamos todos y al público le he visto muy metido desde el primer momento. La Copa tiene algo especial para todos", ha subrayado.

El partido se ha decidido en el primer tiempo, cuando Jordi Alba y Leo Messi fabricaron tres de los cuatro goles que anotó el Barcelona.

En este sentido, Valverde ha elogiado a ambos jugadores: "Lo de Jordi Alba y lo de Messi, no es de ahora, pero sí que es verdad que se están encontrando más. Se buscan y están contentos de encontrarse. No solo Alba da goles a Messi, sino que Messi está dando goles a Alba".

En el segundo tiempo, Ousmane Dembélé ha saltado al césped y, según Valverde, ha dado "un paso importante" en su adaptación y "se ha atrevido a hacer más cosas".

El técnico azulgrana, que ha cambiado tras el descanso a Gerard Piqué aquejado de una "pequeña molestia", se ha referido también al central colombiano Yerri Mina, cuyo fichaje por el Barcelona se ha confirmado este jueves.

"Es un jugador que el club seguía desde hace tiempo. Es joven, tiene proyección y desparpajo para el juego y pensamos que puede tener recorrido en nuestro club. Vamos a ver cómo se adapta, pero confiamos que sea rápido y que nos pueda ayudar", ha destacado.

En cualquier caso, Valverde ha hecho un balance positivo de la primera mitad de temporada, en la que su equipo es líder destacado de la Liga, está en octavos de final de la Liga de Campeones y ha accedido a los cuartos de final de la Copa del Rey.

"Hemos pasado de octavos en la Copa del Rey, estamos en Champions y vamos a llegar a la mitad de temporada y es bueno que la gente este contenta, pero todavía nos queda mucho", ha subrayado.

