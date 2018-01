Unzué: "Es el primer partido en el que no hemos sido capaces de competir"

El entrenador del Celta, Juan Carlos Unzué, ha lamentado, tras caer eliminado en los octavos de final de la Copa del Rey, que su equipo no haya sido capaz de competir en el partido de vuelta ante el Barcelona, que ha firmado el pase a la siguiente eliminatoria con una goleada (5-0).

El preparador navarro ha elogiado el juego del conjunto azulgrana y ha defendido el planteamiento ofensivo de su equipo después del empate conseguido en la ida (1-1).

"Es el primer partido en el que no hemos sido capaces de competir ante el rival. A veces fastidia, pero si alguien ha visto esta sociedad entre Leo (Messi) y Jordi (Alba) somos nosotros. En la Liga lo defendimos muy bien y hoy no hemos sido capaces de defender con las misma agresividad que hace un mes. Nos ha faltado ese paso de calidad para intentar salir a la contra", ha analizado.

Precisamente, Unzué ha destacado la conexión entre el delantero argentino y el lateral catalán, que han fabricado los tres primeros goles del partido.

"Al final no es nada nueva esta conexión, pero sí que es verdad que se está viendo más en comparación con los últimos años. En los años anteriores había un extremo y la posibilidad de que (Alba) llegase ahí era mucho más difícil porque estaba Neymar", ha señalado.

Unzué presenció como Ernesto Valverde, con el partido decidido, daba media hora de descanso a Messi, algo que para el entrenador del Celta, asistente del Barcelona en los últimos años, no le ha sorprendido.

"Leo es un tío muy ambicioso. Ni sé lo que ocurre ahí, pero desde fuera me parece muy inteligente y no es la primera vez que eso ocurre. Pero sí he visto a Leo Messi cambiado durante los diez o doce años que he estado aquí", ha recordado.

Sobre el nivel mostrado por su equipo en el partido de vuelta, el entrenador del equipo gallego ha reconocido que la "ejecución del plan" no ha salido como lo había previsto, si bien ha defendido su apuesta.

"La idea no difería a la de hace un mes, pero desgraciadamente el resultado y la ejecución no han salido. Hemos puesto algo de nuestra parte y el rival no nos ha dado opciones", ha zanjado.

