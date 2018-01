Yerry Mina ya tiene itinerario de su presentación como jugador del Barca

Todo está listo para que Yerry Mina sea presentado, de forma oficial, como nuevo jugador del Barcelona de España.

según lo indica el diario catalán Mundo Deportivo, el colombiano empezará a cumplir cada uno de los puntos de su agenda desde este viernes, cuando realice la sesión fotográfica en las oficinas del Barcelona (7:00 am hora colombiana).

El sábado 13 de enero el initerario continuará de la siguiente forma:

6:15 am: Firma del contrato con su nuevo club.

6:45 am: Presentación oficial.

7:15 am: Sesión fotográfica y presentación en el Camp Nou, con entrada libre para los aficionados.

8:00 am: Rueda de prensa.

Comentarios