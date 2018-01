Cambio Radical oficializó respaldo a candidatura presidencial de Vargas Lleras

Los integrantes de Cambio Radical manifestaron públicamente su adhesión al movimiento “Mejor Vargas Lleras” que impulsa la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras. En un acto que se hizo en el Centro de Convenciones G-12 de Bogotá, los aspirantes al Congreso por ese partido hicieron el anuncio del respaldo.



“Solo tengo palabras de agradecimiento. Celebro mucho la adhesión de este partido al programa y a mi candidatura. He trabajado por más de 10 meses en la elaboración de estas propuestas de Gobierno, las cuales he venido presentado a lo largo del territorio nacional y les doy mi palabra que voy a cumplir cada uno de los puntos que ahí hemos planteado”, dijo Vargas Lleras.



A su turno, el director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, dijo que la colectividad está actuando de manera autónoma y que seguramente otras colectividades también manifestarán su respaldo próximamente.



“Colombia no puede darse el lujo de improvisar. Con el liderazgo de Germán Vargas Lleras vamos a enfrentar los populismos que han destrozado a muchos de nuestros vecinos y que hoy son una amenaza real para la institucionalidad nacional y regional”, afirmó el director del Partido Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, al resaltar que Germán Vargas lleras es el presidente que necesita Colombia.



Cambio Radical presentó oficialmente a todos sus aspirantes al Senado y la Cámara que participarán en la contienda electoral del próximo 11 de marzo.

