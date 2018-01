Las cuentas de la coalición de Centro Derecha

Aunque candidatos como Juan Carlos Pinzón y Germán Vargas Lleras no se inscribieron para una eventual consulta, fueron incluidos pues podrían llegar a esta alianza por la vía de acuerdos.

El simulador del laboratorio de la democracia del Centro Nacional de Consultoría hace un interesante ejercicio que cruza los datos históricos de cada candidato y sus partidos con la medición mensual de intención de voto que hace el CNC.

Estos son los resultados

En un primer escenario, con Iván Duque, del Centro Democrático, y la conservadora independiente Marta Lucia Ramírez y el Partido Conservador, esa alianza obtendría 4 millones 689 mil 578 votos. Esos son los votos que tendrían si sacan a Ordóñez de la alianza.

Un segundo escenario sin Marta Lucia pero con Alejandro Ordóñez daría 3 millones 964 mil 908 votos. Es el escenario menos favorable.

Ahora bien, el tercer escenario que reúne a los tres, Ramírez, Duque y Ordóñez, arroja un potencial electoral de 4 millones 728 mil 424 votos, que serían suficientes para garantizarse un lugar en la segunda vuelta.

La cuarta alternativa potencia considerablemente la alianza si se incluye a Germán Vargas y su partido Cambio Radical. Obtendría 6 millones 267 mil 37 votos.

Un último escenario incluye un quinto nombre, el del ex ministro Juan Carlos Pinzón con lo que lograrían 6 millones 344 mil 133 votos.

Importante anotar que con Vargas Lleras y Pinzón, la derecha superaría a “la superalianza de la izquierda” , incluido Petro, que apenas llega a 5 millones 362 mil 648 votos.

Los diferentes escenarios favorecen la postura de Ordóñez y le dan la razón en cuanto a que los tres sectores unidos lograrían el caudal de votos necesario para pasar a segunda vuelta, dado que ya es un hecho que no habrá coalición de Centro Izquierda.

Iván Duque y Ordóñez a pesar de estar en el mismo espectro de los que apoyaron el NO en el plebiscito, tienen posturas opuestas en muchos temas.

Una fórmula de los dos espantaría 561 mil votantes siendo Ordóñez el que más genera resistencia.

Casi 200 mil electores no votarían nunca por Iván Duque si su fórmula es el ex procurador.

Una alianza con Germán Vargas les podría significar un triunfo en primera vuelta, sin embargo un eventual acuerdo con el ex vicepresidente espantaría casi un millón de votantes de los demás candidatos.

Quienes más daño se hacen en caso de una alianza son Germán Vargas y Alejandro Ordóñez, en cualquier escenario de futura y eventual cooperación un amplio número de sus seguidores nunca votaría por el otro.

Marta Lucia Ramírez es la que mejor navega en las aguas de toda la derecha pues en cualquier escenario es la que menos resistencia genera. Es decir, son muy pocos los seguidores de los demás candidatos que nunca votarían por ella.

Ordóñez tiene una situación particular porque además de espantarle electores a la alianza, no le aportaría votos en caso de que el no fuera el candidato. Es decir, los seguidores de Ordóñez solo votarían en la alianza, si él es el candidato o la formula vicepresidencial, en cualquier otro escenario sus electores no votarían por nadie que no fuera él.

