Comunidad científica cuestiona inestabilidad en Colciencias

Luego de que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, declarara insubsistente al director de Colciencias, el profesor César Augusto Ocampo Rodríguez; Caracol Radio consultó con el presidente de la Academia Colombiana de Ciencias, Enrique Forero y con la exdirectora de investigación de Colciencias, Lucy Gabriela Delgado, sobre cuál será el porvenir de la comunidad científica como también sobre la situación por la que atraviesa la entidad.

Forero aseguró que alguno de los principales problemas se debe a la falta de financiación dentro de este campo, como también la falta de liderazgo administrativo por parte de investigadores y de expertos que conozcan la realidad científica “Colciencias no es dirigida por científicos. Cuando se nombran directores sin consultar a esa comunidad, no podemos esperar cosas muy buenas”, dijo el presidente.

A estas declaraciones se le suman la de la ex directora de investigación de Colciencias, Lucy Gabriela Delgado, quien reafirmó lo mencionado por Forero, al sostener que la solución es “que se designe para esa dirección, de cara al próximo gobierno, a personas lo suficientemente idóneas, que tengan legitimidad, es decir, que tengan una experiencia en ciencia.

Creo que es un mito que no está tan justificado que los científicos no son tan buenos administradores, yo no creo que eso sea cierto, y más si son personas que están en el culmen de su carrera. Es decir, que no utilicen a Colciencias como trampolín para otros cargos.”, expreso.

En este sentido, el jefe del Estado nombró como director a quien hoy se desempeñaba en la subdirección: Alejandro Olaya Dávila quien ya había estado encargado de la dirección de Colciencias.

