Ministerio Público hondureño investiga a sacerdote acusado de abuso a menores

El Ministerio Público de Honduras investiga al sacerdote Germán Flores por presuntos abusos a al menos cuatro jóvenes hondureñas cuando eran niñas, una de ellas recién fallecida a causa de un cáncer, informó hoy una fuente oficial.

Hasta ahora dos personas que habrían sido ultrajadas por el religioso cuando eran niñas han declarado ante fiscales del Ministerio Público contra Flores, quien estaría siendo citado "en las próximas horas", dijo a periodistas el portavoz del organismo defensor de los hondureños, Yuri Mora.

Añadió que se espera la comparecencia de otras dos personas que estarían declarando contra Flores.

Una de las menores que habría sido abusada por Flores fue Maryory Melisa Almendárez, quien falleció a finales de 2017 a causa de un cáncer de mama, denunció su hermana, Isis Almendárez.

Según Isis Almendárez, su hermana, quien sabía que estaba próxima a morir, le confesó a pocos días de su deceso que Flores abusó de ella cuando tenía ocho años, en la comunidad de El Maguelar, departamento oriental de El Paraíso.

Añadió que Flores era persona de confianza en su familia y que con frecuencia les visitaba, pero que luego su hermana, cuando estaba próxima a celebrar la primera comunión, comenzó a rechazar al sacerdote, sin explicar razones.

Ha sido hasta el año pasado, a sus 24 años, que Maryory Melisa le confesó a Isis de lo ocurrido, según la denuncia de su hermana contra el religioso, quien estaba asignado en la Diócesis de Danlí, El Paraíso, 100 kilómetros al oriente de Tegucigalpa.

En su denuncia pública, Isis Almendárez señala que cuando le preguntó a su hermana "¿qué le había hecho?" el religioso "para odiarlo tanto", le respondió que "era un depravado sexual, porque cuando ella tenía ocho años de edad, en el momento de confesión para la primera comunión el sacerdote la besó a la fuerza".

Maryory Melisa también dijo que "a ella nunca se le iba a olvidar el olor a la boca asquerosa del sacerdote", añade la denuncia.

A raíz de la denuncia de Isis Alméndarez al menos otras tres hondureñas han hecho lo mismo contra Flores, de quien el obispo de la Diócesis de Danlí, José Antonio Canales, ha dicho que hasta ahora no ha recibido a ninguna de las ofendidas para exponer su caso.

Además, según Canales, sin ninguna denuncia ante la autoridad de la iglesia "es imposible actuar".

"Todo lo que no se trata de frente es irresponsabilidad, si quieren pedir justicia hay que dar la cara y no usar las redes sociales donde no van a resolver nada", ha dicho el obispo.

También dijo que Flores, por orden suya, está en una parroquia en Tegucigalpa, sin oficiar misa ni ninguna actividad de la iglesia porque debe recuperarse en lo espiritual, mental y físico.

La prensa local ha publicado mensajes telefónicos escritos en los que Flores estaría admitiendo haber cometido actos lujuriosos contra menores, de lo que se habría "arrepentido" y pedido "perdón".

Otro hecho que no ha sido esclarecido es la desaparición de Flores a finales de noviembre en el oriente del país después de haber salido en un vehículo, al parecer de la iglesia, que fue hallado destruido en una zona montañosa, sin que se conociera qué había pasado con el religioso.

Una semana después, el 4 de diciembre, elementos del Cuerpo de Bomberos ayudaban a Flores, quien tenía una herida en el cuello, a salir de la iglesia católica de Danlí.

Extraoficialmente ha trascendido que Flores habría intentado suicidarse luego de que supo de la muerte de Maryory Melisa y que ella lo habría denunciado ante su hermana Isis.

Ninguna autoridad civil, ni religiosa, ha informado sobre la herida en el cuello de Flores, de quien tampoco se sabe a qué iglesia de Tegucigalpa fue enviado por el obispo Canales.

