Más denuncias de conducta sexual inapropiada contra Franco

En un artículo publicado el jueves, dos antiguas estudiantes de actuación describieron experiencias negativas con Franco en el plató bajo su dirección. Sarah Tither-Kaplan dijo que hace tres años, durante la filmación de una escena de una orgía para el drama independiente aún sin estrenarse "Long Home", Franco retiró los protectores plásticos que cubrían las ingles de las actrices mientras simulaban sexo.

Las exestudiantes hablaron de una cultura poco profesional en la ahora cerrada escuela de actuación de Franco, Studio 4, donde el actor y director daba una clase de escenas de sexo. Dos mujeres dijeron que Franco se enfureció mientras rodaba una escena en un club de strip tease cuando ninguna de las actrices, las cuales llevaban máscaras, quiso aparecer con el torso desnudo. Una escena topless con Tither-Kaplan filmada durante la clase fue subida a Vimeo, dijo.

Violet Paley dijo que durante una relación consensual, Franco una vez la presionó a realizarle sexo oral en un auto y que la "dinámica de poder estaba realmente mal".

El miércoles por la noche en el programa "Late Night With Seth Meyers", Franco dijo que los tuits de Paley y Tither-Kaplan "no son ciertos" pero apoyó el derecho de las mujeres a expresar sus perspectivas. Un abogado de Franco no respondió a una solicitud de comentarios el jueves. El abogado de Franco, Michael Plonsker, refutó las denuncias en el Times.

"Hay historias que tienen que salir, gente que tiene que ser escuchada. Yo tengo mi propia versión de esta historia, pero creo que no la expresaré por ahora para dejar que lo haga otra gente que ha tenido muchas dificultades para hacerse escuchar, realmente lo creo así", le dijo Franco a Meyers. "Si tengo que recibir un golpe porque no voy a tratar de refutar activamente las cosas, entonces lo haré porque creo mucho en eso".

Paley y Tither-Kaplan tuitearon previamente sobre sus pasados encuentros con Franco luego que el actor lució un pin en apoyo a la iniciativa "Time's Up" por la igualdad de género el domingo en los Globos de Oro. Franco ganó el premio al mejor actor en una comedia o musical por su trabajo en "The Disaster Artist".

La actriz Ally Sheedy también dijo en un tuit que luego borró que Franco era un ejemplo de por qué había dejado la industria del cine. Franco dijo el martes a Stephen Colbert en "The Late Show" que no tenía idea de porqué Sheedy dijo eso. La dirigió en una obra del circuito off-Broadway en el 2014.

Varios colaboradores de Franco lo defendieron de algunas de las denuncias. Vince Jolivette, productor asociado de Franco en Rabbit Bandini Productions, que dirige Studio 4, dijo que la escuela "siempre fue operada de manera profesional" y que estaba investigando el asunto.

En un comunicado proporcionado por la publicista de Franco, Robin Baum, Cynthia Huffman, directora de casting de "The Long Home", dijo que la descripción de Tither-Kaplan de la escena de la orgía era imprecisa.

"Me siento muy mal de que Sarah se sienta de ese modo. ¡Ella es parte de nuestro equipo! Todas las actrices estuvieron al tanto de las escenas con desnudos por anticipado", dijo Huffman. "Yo personalmente verificaba constantemente con todas las actrices para asegurarme de que estuvieran bien y se sintieran cómodas. Les hablé varias veces y les dije que si estaban incómodas o no les gustaba lo que estaba ocurriendo que acudieran a mí de inmediato y yo me haría cargo. No recibí ninguna queja".

En 2014 una serie de mensajes en Instagram mostraron que Franco aparentemente trató de seducir a una admiradora escocesa de 17 años. Tras esto Franco dijo que estaba “avergonzado” y que las redes sociales son “engañosas”. “Tuve un mal juicio y aprendí mi lección”, dijo el actor entonces.

Comentarios