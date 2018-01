Justicia pide informe ambiental para inicio vuelos bajo costo en Buenos Aires

La Justicia argentina condicionó hoy el inicio, el próximo 10 de febrero, de las operaciones en Buenos Aires de la aerolínea Flybondi, la primera de bajo costo del país, hasta que se acredite una evaluación de impacto ambiental en las obras que se realizan en el aeródromo bonaerense donde operará.

Según informaron a Efe fuentes oficiales, la jueza Martina Forns hizo lugar a parte de una medida cautelar presentada por vecinos de la zona en la que se encuentra el aeródromo militar de El Palomar, que buscaba frenar las obras que se realizan allí para adecuarlo también a las operaciones de vuelos comerciales, al considerar que estos generarán un impacto en el medio ambiente.

Es así que la jueza, si bien no paralizó las obras, señaló que el inicio de las operaciones de Flybondi -primera de las compañías en operar-, previsto para el 10 de febrero, estará supeditado a que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos haya autorizado la evaluación de impacto ambiental que puede generar.

Si antes de esa fecha no se ha recibido un informe de la aerolínea detallando que la operativa aérea no producirá ningún riesgo, Flybondi, que ya comenzó hoy a vender sus pasajes para operar desde Buenos Aires y otros aeropuertos del país, no podrá comenzar a trabajar en la capital.

Por otro lado, la magistrada, encargada del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo 2 de la localidad bonaerense de San Martín, dispuso también que el Ministerio de Transporte no inicie las obras que tenía previstas realizar a mediados de año en los hangares de El Palomar.

Esto será así hasta que otro juez se pronuncie sobre si la base aérea se trata de un "Sitio de la Memoria", ya que según la Justicia desde allí partieron algunos de los denominados "vuelos de la muerte", en los que se tiraban con vida al mar a cientos de detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983).

De confirmarse esta situación, las obras en los hangares -que no son indispensables para el inicio de las operaciones de las aerolíneas- no podrían realizarse, ya que podrían dañar pruebas que contribuyan al esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad.

