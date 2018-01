La marca de camionetas Ram inicia en Latinoamérica su expansión mundial

(Repetición por problemas técnicos)

Washington, 11 ene (EFE).- Ram, la marca de camionetas del grupo Fiat Chrysler (FCA), tiene planes para convertirse en un fabricante global por lo que ha empezado a aumentar su gama de productos en Latinoamérica como pieza básica de su expansión, declaró a Efe su responsable internacional, Mike Manley.

Manley, que también es responsable de Jeep, a la que en los últimos años ha convertido en una marca mundial y la pieza principal del grupo FCA, explicó en una entrevista con Efe que está convencido que puede aplicar la misma fórmula de éxito a Ram.

"Estoy realmente entusiasmado", reconoció a Efe, sobre el anuncio de la ampliación de su gama de productos en 11 países de Latinoamérica: Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

El responsable de Jeep y Ram recordó que la marca Ram tiene un significante legado en Latinoamérica desde que el nombre era parte de la marca Dodge.

Hasta 2009, Ram era sólo uno de los modelos de Dodge pero ese año FCA decidió que el nombre tenía suficiente entidad por si mismo y convirtió a Ram en una división del grupo automovilístico especializada en la producción de camionetas "pickup" y furgonetas.

"Siempre he pensado que era importante que Ram no se quedase en una marca norteamericana con algunas ventas en el Oriente Medio", declaró Manley que ve grandes oportunidades para la marca en Latinoamérica, Oriente Medio y Asia-Pacífico.

"Cuando piensas en nuestro legado, especialmente en Latinoamérica, la marca tiene significado. Y cuando tienes algo con significado, la oportunidad es demasiado buena para no intentar aprovechar nuestra historia y desarrollar una gama de productos que sea incluso más relevante en el mercado", añadió.

Manley reveló que antes del anuncio de la expansión de Ram en Latinoamérica, los responsables de la marca mantuvieron reuniones para desarrollar a corto, pero sobre todo, a largo plazo, una gama de productos que esté diseñada específicamente para cada mercado.

"La respuesta que hemos tenido es que los mercados también están ilusionados", señaló.

Manley, que lleva trabajando décadas en el grupo, desde que estaba bajo control de los alemanes de Daimler, reconoce que siente una conexión especial con Latinoamérica, lo que le ha permitido abordar la expansión de Ram en la región.

"He podido desarrollar muchas relaciones en Latinoamérica, ya sea con distribuidores o con otros equipos. Eso me da la oportunidad de hablar con la gente de forma franca y abierta. Y viceversa, lo que me proporciona una respuesta genuina de nuestros distribuidores", dijo.

Por ello, Ram sabe que en la región, el mercado no es grande para los "pickup" 1500, 2500 y 3500, que son los principales modelos de la marca en Norteamérica.

"Existe un mercado que se puede desarrollar más. Pero si queremos ser serios, tenemos que pensar más allá de los productos existentes, porque es algo simplemente oportunista, pero no ayuda necesariamente a la marca en el largo plazo", declaró.

Así que, la expansión de Ram en los 11 países de la región se inicia con una camioneta "pickup" en la parte más baja de la gama, la Ram 700, que estará disponible con dos motorizaciones: un motor de 1,4 litros Fire y un motor de 1,6 litros e-Torque.

La Ram 700 tiene una capacidad de carga de 705 kilogramos y una cabina doble.

En el segmento de tamaño medio, Ram ofrecerá el modelo 1200 con una capacidad de carga de 1.165 kilogramos y de remolque de 3 toneladas.

Además, Ram seguirá ofreciendo los modelos 1500 y 2500.

Ram también empezará a comercializar en la región furgonetas, empezando por los modelos Ram Van 700 y Van 700 Rapid. A estos modelos se añaden el mayor Ram Van 1000.

