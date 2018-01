Serge Ibaka, de Raptors, y James Johnson, de Heat, suspendidos con un partido

El ala-pívot hispanocongoleño Serge Ibaka, de los Raptors de Toronto, y el también número cuatro James Johnson, de los Heat de Miami, fueron suspendidos con un partido por su participación en una riña que les costó la expulsión durante el juego que ambos equipos disputaron el pasado martes.

Ibaka, de 28 años, no podrá jugar esta noche el partido que los Raptors van a disputar en su campo del Air Canada Centre contra los Cavaliers de Cleveland en la lucha por la segunda mejor marca de la Conferencia Este.

En el tercer cuarto del juego, el internacional español y Johnson se empujaron mientras se marcaban y luego intercambiaron varios golpes al cuerpo, lo que les costó dos faltas técnicas y después la expulsión.

Los Heat ganaron el partido por 89-90.

La liga también multó con 25.000 dólares al escolta estrella de los Raptors, DeMar DeRozan, y con 10.000 al base esloveno Goran Dragic, de los Heat, por un ligero enfrentamiento verbal y contacto físico entre ambos.

La liga anunció las suspensiones y las sanciones a través del director de comunicación de la NBA, Jim LaBumbard, y por el vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto Kiki Vandeweghe.

Para Ibaka es la segunda suspensión en menos de un mes ya que el equipo lo castigó con un partido tras el juego que los Raptors disputaron el 27 de diciembre contra los Thunder de Oklahoma City, por enfrentarse con un directivo del equipo.

La pasada temporada, primera que estuvo Ibaka con los Raptors después de ser traspasado por los Magic de Orlando, fue suspendido con un encuentro al protagonizar un marcaje duro al pívot estadounidense cubano Robin López durante el duelo disputado en el Air Canada Centre.

La suspensión de Ibaka se une a la baja del base titular Kyle Lowry, que esta lesionado, por lo que se espera que el entrenador de los Raptors, Dwane Casey, se decida por el ala-pívot camerunés Pascal Siakam y por Delon Wright como los jugadores que ocupen sus respectivos puestos en el cinco inicial.

Ibaka, a través de su cuenta de Twitter, reconoció sentirse orgulloso por ser un jugador apasionado que lo da todo en el campo cuando representa a su equipo y ciudad en el mejor baloncesto del mundo.

"Sin embargo, algunas veces mis emociones pueden generar reacciones que no son las mejores y no me siento bien por eso, y quiero pedir perdón a la organización de los Raptors y a los seguidores, a los directivos y a mis compañeros por la suspensión", destacó Ibaka.

"Mi objetivo no es otro que representar a los Raptors en la mejor manera posible que nos permita luchar por un título de campeones", añadió.

Los Raptors (28-11) tienen dos juegos y medio de ventaja sobre los Cavaliers (26-14) en la lucha por la segunda mejor marca de la Conferencia Este, lo que significa que al margen de lo que suceda en el partido de esta noche, seguirán ocupando el segundo puesto.

Los Cavaliers estarán al completo con su plantilla, incluido el base Isaiah Thomas, que recibió una multa de 20.000 dólares por su falta flagrante del pasado lunes contra el alero canadiense Andrew Wiggins en el partido que el equipo de Cleveland jugó contra los Timberwolves de Minnesota y que le costó la expulsión.

Comentarios