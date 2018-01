Surferos de EEUU donan 700 tablas para niños desfavorecidos de África

Unas 700 tablas donadas por surferos estadounidenses llegaron este jueves a las playas de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, desde donde serán repartidas para proyectos de ONGs como Waves For Change (W4C), dedicadas a hacer terapia para niños desfavorecidos del continente a través de este deporte.

"¡De esto están hechos los sueños! 700 tablas de surf llegaron hoy a las costas de Ciudad del Cabo", compartió Waves For Change en su cuenta de Facebook.

Junto a las organizaciones sin ánimo de lucro Surfers not street children y Positive Vibe Warriors, la premiada Waves For Change se benefició así de la campaña "#cantstealourvibe" (no puedes robarnos nuestra onda), impulsada por el surfero profesional californiano Patrick Gudauskas, sus hermanos Tanner y Dane y el sudafricano Mikey February.

"Mike estuvo escribiendo 'no puedes robarnos nuestra onda' en algunas de sus tablas y yo siempre pensé que era un increíble grito de empoderamiento. Con suerte, todo el mundo apoyará esta causa y donará una tabla", compartió en su cuenta de Instagram Tanner Gudauskas poco después de poner en marcha la iniciativa, en septiembre pasado.

La llamada de estos surferos de elite, en asociación con las ONGs, consiguió recolectar 700 tablas en California.

Las tablas partieron rumbo a la también surfera Ciudad del Cabo y, a partir de este jueves, serán usadas para diferentes proyectos en el continente, enfocados a ofrecer a niños con discapacidades psíquicas y/o de colectivos desfavorecidos una vía de escape terapéutica a través de las olas.

En Sudáfrica, Waves For Change ha trabajado, por ejemplo, con niños con autismo de comunidades donde no reciben servicios adecuados. Gracias al surf, mejoran en áreas como la capacidad de interacción social y en su propia autoestima.

También ha desarrollado proyectos en otros países de África, como Liberia o Somalia, y planea abrir 10 nuevos centros a lo largo del continente en 2018.

La estadounidense Positive Vibe Warriors, por su parte, se dedica a conectar a la juventud con la educación y los ideales del océano y la preservación medioambiental.

Por último, Surfers not street children es un equipo formado por surferos de élite "antiguos niños de la calle" -como ellos mismos se definen-, comprometidos con ofrecer a los menores menos privilegiados no solo una pasión sino un modo de vida saludable, sin descartar la posibilidad de llegar convertirse en deportistas profesionales, tal y como los propios fundadores.

