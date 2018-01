Karanka: "Haré todo lo posible para devolver a este gran club a la Premier"

Aitor Karanka, presentado este jueves oficialmente como entrenador del Nottingham Forest, mostró su compromiso en hacer todo lo posible por "devolver a este gran club al lugar que le corresponde, la Premier League".

El técnico español, que alcanzó un acuerdo para dirigir a la plantilla del Forest hasta el 2020, afronta su segunda experiencia en los banquillos del fútbol inglés tras su paso por el Middlesbrough, donde permaneció desde noviembre del 2013 hasta marzo del 2017. En el "Boro" cumplió la misión de ascender a la máxima categoría del fútbol inglés.

Diez meses después de dejar el Middlesbrough, Karanka afronta otra aventura en Inglaterra. "Tenía muchas ganas de volver. He tenido tiempo para pensar en todo y mejorar y es un buen momento para llegar a un club como el Forest", destacó.

"Tenía muy claro, desde que dejé Middlesbrough, que el primer paso en mi carrera había sido muy bueno y ahora tenía que elegir bien. No tenía prisa, y desde mi primer contacto con el Club sabía que era el paso correcto", manifestó Karanka en su presentación.

El Nottingham Forest está clasificado en la decimocuarta plaza de la Championship, la segunda división inglesa. "En fútbol nunca puedes prometer nada. Tienes que pensar en cada partido y esto es una maratón", destacó.

"Soy ambicioso, el presidente lo es y el Club merece esa ambición. He firmado hasta el 2020 y lo importante es ser paciente, ir paso a paso y que la gente pueda ver el progreso cada partido para lograr finalmente el objetivo", resumió Aitor Karanka.

El técnico vasco afronta una nueva etapa en su carrera como entrenador en un club con un importante historial. Campeón de Europa en dos ocasiones, bajo la dirección de Brian Clough, al que Karanka se refirió.

"Para mí es una inspiración. Sé lo grande que es su figura aquí. Cuanto más grande es el club, más grande es la presión. He jugado en el Athletic Bilbao, en el Real Madrid. Los jugadores que quieren estar en un grande tienen que sentir la presión y si no pueden manejarla no pueden estar en un club así y en una gran competición", agregó Karanka, que debutará como técnico el sábado, contra el Aston Villa.

