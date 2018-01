Larkin: "No nos vamos a conformar con otra cosa que no sea el anillo"

Jorge Peris

Londres, 11 ene (EFE).- Después de sólo una temporada en el Baskonia, el base estadounidense Shane Larkin (Cincinnati, 1992) hizo las maletas para regresar el pasado verano, de mano de los históricos Boston Celtics, a la mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA.

El jugador por el que pujaron Barcelona y Baskonia -también el CSKA de Moscú estuvo atento-, acabó eligiendo al 17 veces campeón de la NBA para volver a su país natal, donde antes había defendido las camisetas de Dallas Mavericks, New York Knicks y Brooklyn Nets.

En una entrevista con EFE antes del partido en Londres contra los Philadelphia 76ers, Larkin cuenta que "volvería sin problemas a España", se muestra satisfecho con su aportación este curso en los Celtics y deja claro que ni él ni sus compañeros se van a conformar "con otra cosa que no sea ganar el anillo esta temporada".

Pregunta. Cambió el pasado verano Vitoria por Boston y la ACB por la NBA.

Respuesta: "Es verdad que es un gran cambio, pero ya jugué antes en la NBA, así que no lo acusé tanto. Sabía lo que me iba a encontrar. Jugar en España fue una grandísima experiencia; me divertí mucho, disfruté con los entrenadores y mis compañeros y me encantó la ciudad".

P. ¿Le ha dado tiempo a echar de menos Vitoria con el ajetreado calendario de la NBA?

R: "Vitoria es un lugar muy tranquilo, con mucha paz, en el los aficionados al baloncesto son muy pasionales. Pero he de decir que estoy muy contento donde estoy ahora. De lo que no hay ninguna duda es que me divertí mucho allí el año pasado".

P. ¿Sigue la liga española? ¿Mantiene todavía el contacto con sus antiguos compañeros?

R. "Habló con algunos, como con (Rodrigue) Beauvois y (Adam) Hanga -ahora en el Barcelona-. También intento ver los partidos y estoy pendiente de la clasificación y de las estadísticas de los encuentros. Los sigo por Instagram, así que puedo decir que no les pierdo ojo. La pasión de todos en Vitoria fue impresionante, así que intento seguir siempre muy pendiente".

P. Acaba de regresar a la NBA después de un año exitoso en España. ¿Le gustaría volver a la ACB en el futuro?

R: "Estoy muy contento donde estoy ahora, pero uno nunca sabe qué sucederá en el futuro. Si esa situación volviera a darse y España fuera mi mejor opción, volvería sin problemas".

P. Están en Londres para disputar el único partido de la temporada regular de la NBA fuera de Norteamérica. ¿Qué tan importante era para los jugadores este duelo?

R: "Todos están contentos y felices de estar aquí. Es la primera vez que muchos de mis compañeros visitan el Reino Unido y quieren hacer un gran partido. Va a ser divertido".

P. Se enfrentan a los Philadelphia 76ers de los Joel Embiid, Ben Simmons, J.J. Reddick... Un equipo con el que ya han jugado dos veces este curso.

R: "Estamos con mucha confianza. Hemos ganado 33 de los primeros 43 partidos de liga, y ahí queda demostrada la confianza que tenemos. Cada vez que saltamos a la cancha pensamos sólo en ganar y el partido de Londres no es diferente".

R. Después de vestir las camisetas de los Mavericks, los Knicks y los Nets, ¿qué valoración hace de sus primeros meses en el TD Garden de Boston?

R: "Siempre he tenido mucha confianza en mí mismo, y cada vez que salto a la cancha voy a intentar tener impacto, ya sea en el aspecto defensivo como en el ofensivo. Mi rol en este equipo no es anotar muchos puntos, como hacía en otros clubes, sino aportar energía y chispa cuando entro. Eso es lo que intento hacer, y estoy contento de haberlo hecho hasta ahora".

P. Llegan a Londres con el segundo mejor balance de la NBA y como uno de los firmes candidatos al anillo. ¿Es el título el objetivo principal de estos Celtics?

R: "No nos vamos a conformar con nada que no sea el anillo. Es lo que queremos, aunque sabemos que va a ser difícil. Queremos ganar el campeonato, y, si seguimos como hasta ahora, siendo solidarios y jugando duro, tenemos una oportunidad de hacerlo.

Hemos derrotado a grandes equipos como Cleveland (Cavaliers) o Golden State (Warriors), equipos que han ganado el título en los últimos años, así que ahora tenemos que seguir creciendo y mejorando para conseguirlo".

