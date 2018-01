Contador ficha por Eurosport como comentarista

Alberto Contador, retirado el pasado año como ciclista profesional después de ganar dos veces el Tour, otras dos el Giro y tres la Vuelta a España, se incorpora como comentarista a Eurosport, según informa la cadena televisiva.

El madrileño, que cerró su carrera con una victoria en la cima del Angliru en la Vuelta a España, reforzará el equipo de comentaristas de Eurosport en España, compartiendo micrófono con especialistas como Antonio Alix, Eduardo Chozas, Luis Jiménez, Juan Antonio Flecha y Laura Meseguer.

El canal deportivo ofrecerá en directo las tres grandes vueltas por etapas: Giro de Italia (en exclusiva), Tour de Francia y Vuelta a España, además de los 5 Monumentos, las grandes clásicas, las carreras por etapas más destacadas, los Campeonatos del Mundo y las pruebas ciclistas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"La invitación de Eurosport para colaborar como comentarista me ha hecho mucha ilusión porque el ciclismo me encanta, es mi pasión y disfruto con él no sólo compitiendo, sino también viéndolo. Esto es una oportunidad que me motiva para seguir estando al pie del cañón y seguir la actualidad de las carreras", comentó Alberto Contador.

Considerado uno de los grandes de la historia del ciclismo, el ciclista de Pinto cuenta con 69 victorias como profesional en su palmarés.

Su nuevo trabajo de comentarista, explica, le ayudará a mantener viva la pasión por el ciclismo, "y como soy una persona muy activa -explicó-, también podré seguir en contacto directo con el mundillo ciclista, con los amigos y antiguos compañeros de pelotón".

Fernando Ruiz, Sports Editorial Senior Manager de Eurosport, considera "un honor que una leyenda del ciclismo como Alberto Contador se incorpore al equipo de comentaristas de Eurosport en España".

"Alberto va a sorprender seguro por su exhaustivo conocimiento, no solo de grandes carreras o de ciclistas que han sido compañeros suyos hasta hace muy poco, sino también de materiales, bicicletas y otros aspectos técnicos muy importantes en el día a día de un ciclista", afirmó.

