Mauro Zárate fue presentado ante una multitud en su segundo regreso a Vélez

El delantero Mauro Zárate fue presentado este miércoles ante una multitud en su segundo regreso a Vélez Sarsfield para disputar la recta final de la temporada de la Superliga argentina.

El exjugador de Lazio, Inter y Fiorentina en Italia; Birmingham, West Ham, Queens Park Rangers y Watford en Inglaterra; Al Saad en Qatar y Al Nasr en Emiratos Árabes Unidos recibió todo el cariño del club donde se formó y al que prometió regresar.

El atacante, que llegó a préstamo por seis meses sin cargo ni opción de compra del Watford se emocionó hasta las lágrimas al recibir la ovación del público velezano al ingresar al campo del estadio Amalfitani con su familia.

"No puedo explicar con palabras todo esto que me dan. Si el club me necesitaba iba a ser el primero en dar una mano. Voy a dejar la vida para salir lo antes posible de todo esto. Voy a ser uno más de ustedes", dijo Zárate al tomar la palabra.

"Estamos todos trabajando mucho y vamos a estar donde merece Vélez", dijo en referencia a que se esforzará por evitar el descenso con el club de sus amores.

