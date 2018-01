La española Gutiérrez, muy "orgullosa" de "sobrevivir" al desierto peruano

La piloto de coches española Cristina Gutiérrez afirmó hoy que se siente "muy orgullosa" de "sobrevivir" y completar las cinco primeras etapas del Dakar 2018, que transcurrieron sobre el desierto de Perú, y donde más de sesenta participantes tuvieron que abandonar.

"Me siento muy orgullosa de 'sobrevivir' a una carrera tan dura como esta", afirmó Gutiérrez tras culminar hoy la quinta etapa, entre San Juan de Marcona y Arequipa, la más larga del rally para los coches, con 934 kilómetros, de los que 268 eran cronometrados sobre dunas y otros 666 de enlace.

"La primera parte ha sido complicadísima, con unas dunas horribles. Al principio hemos tenido un pequeño problemilla técnico. Me he descentrado y en una duna nos hemos dado un golpe frontal, aunque por suerte no hemos dañado el radiador y hemos podido seguir", contó.

La burgalesa indicó que, superado ese "sustillo", se tomó el resto del día con calma y con el único objetivo de llegar al campamento de Arequipa.

"Si para los de cabeza estas dunas son difíciles de pasar, imagínate para un coche como el mío, prácticamente de serie", apuntó Gutiérrez, en referencia al abandono en esta etapa del francés Sébastien Loeb (Peugeot), nueve vences campeón del mundial de rallys.

De cara a la etapa de este jueves, donde los pilotos pasarán de Perú a Bolivia por la orilla del Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, con 3.800 metros sobre el nivel del mar, Gutiérrez comentó que su única idea es terminar la etapa en La Paz y disfrutar del día de descanso que tendrán el viernes en la capital boliviana.

Comentarios