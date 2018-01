Procuraduría abrió investigación por uso irregular de subsidios por parte Electricaribe

En práctica de pruebas se encuentra la Procuraduría que decidió abrir investigación disciplinaria en contra de ex directivos y ex viceministros de Minas y Energía por no develar el destino de los subsidios que le fueron entregados a Electricaribe y que habrían sido usados para disminuir las pérdidas que tenía la compañía.

La investigación se da porque la Contraloría reveló -luego de estudiar 800.000 facturas-, que $78.500 millones iban destinados para ayudar a 600.000 usuarios de los estratos 1 y 2, nunca llegaron a su destino destino durante el 2015 y 2016.

El subsidio era otorgado por el Fondo de Energía Social – FOES, y el objetivo era ayudar a los usuarios con menor capacidad económica para que disminuyera el valor del pago de su servicio.

La Contraloría, sin embargo, sigue indagando al respecto, pues no se sabe si dicha práctica se repitió en otras periodos de tiempo.

