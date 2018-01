Para el 29 y 30 enero quedó la cita de Gustavo Moreno en la Procuraduría

Para el próximo 29 y 30 de enero el ex fiscal Luis Gustavo Moreno fue citado en la Procuraduría. Es en este ente de control en donde no ha declarado y la razón por la cual su extradición se aplazó durante cuatro meses, pues no podrá irse hasta que cuente todo lo que sabe sobre el Cartel de la Toga.

Son cinco congresistas sobre los que el Ministerio Público tiene su lupa sobre el caso, el senador Mauricio Lizcano y Martín Emilio Morales Diz, así como los representantes a la Cámara Nilton Córdoba, Argenis Velásquez y Julio Gallardo.

Por ahora esos procesos están en indagación preliminar por lo que están en práctica de pruebas y por ello se requiere de su declaración. Mientras tantos los congresistas podrán ir a dar su versión de los hechos.

