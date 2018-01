EEUU ve "improbable" que Mueller le interrogue porque "no hubo conspiración"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró hoy "improbable" que el fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, le interrogue porque "no hubo conspiración" de su campaña electoral con el Kremlin.

Trump hizo estas afirmaciones ante la pregunta de si está dispuesto a hablar con Mueller, ya que esta semana se filtró a la prensa que el fiscal especial ha avisado al equipo legal del presidente de que es probable que quiera interrogarlo en cuestión de semanas.

"Veremos qué pasa, pero cuando no hay conspiración y nadie la ha encontrado en ningún nivel, parece improbable que haya una entrevista", dijo en una conferencia de prensa junto a la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, en la Casa Blanca.

"No hubo absolutamente ninguna conspiración. Todo el mundo lo sabe. He estado once meses en la Casa Blanca y han tenido (los demócratas) esta falsa nube sobre esta Administración y le ha hecho daño a nuestro Gobierno", agregó el mandatario.

Además, insistió en que se trata de un "engaño" de los demócratas que usaron "como excusa después de perder unas elecciones (las de 2016) que deberían haber ganado porque tienen tanta ventaja en el colegio electoral".

"Ha sido determinado por virtualmente todo el mundo que no hubo conspiración. Veremos lo que pasa", sostuvo, para anotar que la "conspiración es realmente entre los demócratas y los rusos más que entre los republicanos y los rusos".

Mueller planteó la posibilidad de entrevistar a Trump durante una reunión a finales de diciembre con dos abogados del presidente, John Dowd y Jay Sekulow, indicó el lunes el diario The Washington Post.

Es posible que ese encuentro se concrete "muy pronto, posiblemente en las próximas semanas", según el periódico, que cita a dos fuentes anónimas familiarizadas con las conversaciones.

No obstante, la entrevista se centraría probablemente en una serie limitada de preguntas con parámetros muy claros, porque los abogados de Trump no se sienten cómodos con un formato de cuestionario abierto, indicó el diario.

Preguntado por Efe, un portavoz de la investigación de Mueller, Peter Carr, no quiso hacer comentarios sobre la posibilidad de esa entrevista y señaló solo que "la investigación sigue en curso".

Trump ha tachado de "caza de brujas" las pesquisas de Mueller sobre la posible injerencia rusa en las elecciones de 2016, y ha asegurado que tiene garantías de que él mismo no está siendo investigado.

Hasta el momento, la investigación de Mueller ha desembocado en la presentación de cargos contra cuatro personas relacionadas con Trump: su exasesor de seguridad en la Casa Blanca Michael Flynn, su exjefe de campaña Paul Manafort, su "número dos" en la campaña, Rick Gates, y otro exasesor, George Papadopoulos, que trabajó para el magnate durante las elecciones.

Comentarios