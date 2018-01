Imputado por caso Odebrecht aspira a seguir al frente de oposición dominicana

El presidente del principal partido de oposición dominicano, Andrés Bautista, uno de los 14 imputados en el país por el caso de los sobornos de la constructora Odebrecht, inscribió hoy su candidatura con la intención se seguir al frente de la organización, que elegirá a sus autoridades el 18 de febrero.

Bautista, expresidente del Senado, presentó su candidatura horas antes de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) cerrara el proceso de cara a la convención para elegir a sus nuevos dirigentes.

El dirigente político leyó ante los medios una comunicación dirigida a los miembros de la comisión organizadora del evento, donde manifestó ser consciente de las expectativas creadas ante su eventual inscripción para optar a la presidencia del partido, sobre todo por estar siendo objeto de investigación en el caso Odebrecht.

"Para algunos, mi permanencia al frente del PRM sería un obstáculo político para la organización", sin embargo, "después de una profunda y serena reflexión he arribado a la conclusión de que lo político y éticamente correcto es no abstenerme de este proceso eleccionario interno, puesto que Dios y yo sabemos de mi inocencia por los hechos que me han imputado", dijo.

Bautista se encuentra en libertad condicional al igual que el resto de los imputados por los 92 millones de dólares que la constructora brasileña admitió haber pagado en el país para acceder a contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.

"Quienes realmente dicen investigarme son dirigentes políticos de un partido que adversa al nuestro, pero con ropaje de fiscales, y no han señalado ni encontrarán una sola prueba que pueda justificar una fundamentada acusación contra mí y, mucho menos, un juicio de fondo", apuntó.

Prometió, además, "no ceder al chantaje" que, a través de su persona, se quiere hacer al PRM, y denunció los "condicionamientos, distorsiones, falta de objetividad y sesgos con los que viene actuando el Ministerio Público, a cargo del caso, y de la existencia de algunos jueces que, por su origen partidario, podrían responder a mandatos políticos".

El desarrollo de este proceso "me dictará la decisión que políticamente deberé tomar, la cual será siempre la que beneficie a mi partido en caso de ser favorecido con el voto de mis compañeros en este proceso eleccionario", afirmó.

Para la presidencia del PRM, un partido que tiene entre sus principales líderes al expresidente del país Hipólito Mejía (2000-2004), también se han inscrito los dirigentes de esa organización Geanilda Vásquez y Jesús Feris Iglesias.

En tanto, a la secretaría general aspiran, entre otros, Carolina Mejía, hija de Mejía y candidata a la vicepresidencia del país en 2016.

El PRM surgió en 2014 tras la crisis interna del otrora mayoritario Partido Revolucionario Dominicano (PRD, socialdemócrata).

