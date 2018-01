Un filme brasileño y otro de Guatemala y México compiten por premio en Miami

Siete filmes, uno de ellos de Brasil y otro una coproducción entre México y Guatemala, competirán durante la próxima edición del Festival de Cine de Miami por el premio Zeno Mountain, creado para distinguir películas que contribuyan a comprender mejor las discapacidades.

El Miami Dade College, organizador de esta cita cinematográfica que celebrará su edición número 35 del 9 al 18 de marzo, dio hoy a conocer los filmes nominados a este premio, dotado con 5.000 dólares y financiado por la firma Fringe Partners, radicada en Miami.

Se trata de los largometrajes "High Expectations" (Brasil), de Álvaro Campos y Pedro Antonio, y "September" (Guatemala/México), de Kenneth Müller.

También compiten "Carry That Weight: A Rockumentary" (EE.UU.), un corto documental dirigido por Brian J. Leitten, y "Coming to My Senses (EE.UU.), un largometraje documental dirigido por Dominic Gill.

Los documentales cortos "Sexual Being" (Canadá), dirigido por Paul Stavropoulos, y "Share The Same Madness (EE.UU.), de Tim Richardson, y "Spoon Fed" (Reino Unido), un corto de Nick Hatton Jones, completan la lista.

Los siete filmes forman parte de la Selección Oficial del Festival de Miami, una condición para competir por este premio que lleva el nombre de la organización sin fines de lucro Zeno Mountain Farm en Lincoln (Vermont, EE.UU.).

El premio está inspirado en los actores, actrices y cineastas participantes en el documental del 2016 "Becoming Bulletproof" y la próxima será su segunda edición.

"La distinción universal de los tres largometrajes y los cuatro cortos que componen la selección de candidatos de este año al Premio Zeno Mountain es que son filmes maravillosos que iluminan. Y todos presentan personajes únicos que nos sorprenden y deleitan con su entusiasmo por la vida", expresó Jaie Laplante, director del Festival de Cine de Miami.

"Carry That Weight: A Rockumentary" se centra en la figura de Doug Burris, un profesor de instituto de Miami Beach que padeció esclerosis múltiple durante 46 años y creó la agrupación musical Rock Ensemble.

El protagonista de "Coming to My Senses" es Aaron Baker, que se fracturó el cuello en un accidente de motocross que lo dejó paralítico a partir de la cabeza en 1999, pero sigue luchando contra la adversidad para recuperar movilidad.

"High Expectations" es una comedia romántica sobre la vida amorosa de un entrenador de caballos que padece enanismo, mientras que "September" cuenta la historia de una joven que quedó sorda en un ataque terrorista que le costó la vida a su madre durante la guerra civil en Guatemala.

El corto "Sexual Being" muestra a dos jóvenes adultos con parálisis cerebral que rechazan las nociones sociales que los excluyen desde el punto de vista sexual, y "Share The Same Madness" a un adolescente autista de Detroit escolarizado en un hogar católico ortodoxo que descubre la música bailable electrónica.

En "Spoon Fed", una crítica de restaurantes se incorpora a un grupo de apoyo después que le diagnostican esclerosis múltiple.

La entrega del Premio Zeno Mountain se llevará a cabo en la Gala de la Noche de Premiación del Festival el 17 de marzo.

