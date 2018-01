Denuncian disparidad salarial entre actores de "All The Money in the World"

El diario USA Today denunció hoy la disparidad salarial entre Mark Wahlberg y Michelle Williams, los protagonistas de "All the Money in the World", establecida en sus contratos para rodar nuevas escenas de ese filme tras el despido de Kevin Spacey y la incorporación de Christopher Plummer.

Wahlberg cobró 1,5 millones de dólares por diez días de trabajo, mientras que Williams recibió menos de 1.000 dólares por el mismo periodo de tiempo, según indicaron al rotativo tres fuentes de la producción.

Esas mismas fuentes sostienen que la actriz nunca estuvo al corriente del salario que iba a recibir Wahlberg, a pesar de que ambos están representados por la misma agencia: William Morris Endeavor.

Los costes del rodaje de las nuevas escenas ascendieron a 10 millones de dólares, adelantados por la productora Imperative.

"Sólo teníamos nueve días para rodar y tuve el guion solo dos días antes del rodaje. Así que no hubo mucho tiempo para la introspección o para largos debates", señaló Plummer recientemente a Efe.

Plummer fue requerido para reemplazar todo el trabajo en "All the Money in the World" de Kevin Spacey, cuya reputación se ha hundido en el abismo tras desvelarse numerosos casos de agresión sexual en su contra.

La cinta ha recaudado 20,2 millones de dólares desde su estreno hace dos semanas.

