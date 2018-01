Joaquín Sabina: "Me gustaría que la noche tuviera más de 24 horas"

El cantante, poeta y pintor español Joaquín Sabina regresa a Colombia para estar en Bogotá y Medellín, por esto no podríamos dejarlo ir sin que pasara por los micrófonos de Caracol Radio.

El cantante ha mencionado que lo han llamado loco por estudiar música y arte, pero luego de tantos años de carrera y de tener tanto éxito no se arrepiente de haberse dedicado a esto.

Con su último trabajo musical “Lo niego todo” llega Joaquín a Colombia, este trabajo se posicionó por 17 semanas en España.

“Me divertí escribiendo esta canción para recuperar una serie de esos eslógan baratos que han hecho sobre mí, es decir que es mentira, pero también decir a todos incluso la verdad”, dijo.

El cantante piensa que en Colombia es país en el que más "hermosamente" se habla su lengua (español). Además habló sobre Daniel Samper “Es uno de los tipos más buenos y más divertidos del mundo mundial”.

Por otro lado, habló sobre la nueva ola tecnología y renovación de la industria de la música “Soy analfabeto tecnológico: no tengo teléfono, no tengo Internet, no conduzco carro”, y también mencionó que el futuro le interesa bastante poco, pero el pasado lo usa para recopilar materiales poéticos.

