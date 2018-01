Bella Thorne revela abusos sexuales hasta los 14 años

Desde que Bella Throner salió de Disney, sus redes sociales se han convertido en la plataforma perfecta para romper con el estereotipo de niña buena en el que se le catalogaba.

Una imagen ruda, rebelde y más adulta ha hecho que se revele contra algunos de los males que aquejan a la sociedad. Desde que inició el escándalo mediático por los casos de abuso y agresión sexual en Hollywood la actriz ha revelado que sufrió de abuso sexual en su niñez.

Después de los Globo de Oro y la campaña #TimesUp, liderada por actrices y famosas estadunidenses, la actriz vuelve a mencionar en sus redes sociales los abusos a los que fue sometida hasta sus 14 años.

En una publicación en Instagram se lee:

"I was sexually abused and physically growing up from the day I can remember till I was 14..when I finally had the courage to lock my door at night and sit by it. All damn night. Waiting for someone to take advantage of my life again. Over and over I waited for it to stop and finally it did. But some of us aren't as lucky to get out alive. Please today stand up for every soul Mistreated. #timesup".

