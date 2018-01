México investiga posible concentración ilícita en productos farmacéuticos

El órgano antimonopolios de México anunció hoy el inicio de una investigación para determinar si hay una concentración ilícita en la distribución y comercialización al mayoreo de productos farmacéuticos, de higiene y belleza personal en el país.

En un comunicado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) señaló que inició un procedimiento de oficio, después de conocer "diversa información" con indicios de la existencia de una operación entre empresas que podría resultar ilícita.

La Cofece determina que una concentración es ilícita cuando tiene como objeto o efecto "obstaculizar, disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia o la competencia económica".

Asimismo, estas prácticas pueden aumentar el poder sustancial de un agente económico, desplazar a otros agentes y establecer barreras de entrada al mercado a terceros, así como facilitar la ejecución de prácticas monopólicas.

Para dar inicio a una investigación, la Comisión debe tener indicios de que "la operación de que se trate pudiera ser dañina para el proceso de competencia económica".

No obstante, esto "no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno", dado que todavía no se han identificado violaciones a la normativa de competencia económica, recordó.

Si la concentración ilícita llegara a comprobarse, el pleno de la Cofece podría ordenar la desconcentración parcial o total, demandar la corrección o supresión de la práctica ilegal o decretar la supresión de los actos.

Además, el agente económico podría recibir una multa equivalente hasta el 8 % de sus ingresos, y los directivos que hayan participado directa o indirectamente en concentraciones ilícitas podrían ser inhabilitados hasta por cinco años y ser multados.

