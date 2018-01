El estremecedor relato de Abidal y el cáncer que sufrió: "me vieron como un cadáver"

El exfutbolista francés Eric Abidal, recordado por su paso en el Barcelona, rememoró en el canal de televisión 'Canal+' el cáncer de hígado que padeció durante el 2011 y que afectó a sus propios compañeros.

"Les hice un vídeo a los jugadores antes de un partido para animarles. ¿Sabes qué me dijo Messi? "No nos envíes más cosas así, que nos hace daño". Yo me veía bien y les decía "chicos, ánimos" pero ellos me dijeron que me vieron como un cadáver y esto les dejó hecho polvos", señaló Abidal en el reportaje 'Ma part d'ombre'.

El exjugador indicó que el dolor era insoportable. "Era como un cuchillo abierto. Cuando el doctor me dijo que que debía operarme de nuevo, me alegré. Era un sufrimiento que no lo deseo a nadie".

Abidal estuvo entre el 2007 y el 2013 en el Barcelona, donde jugó 193 partidos y marcó dos goles.

