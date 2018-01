La encalmada agrupa a la flota; el 'Mapfre', a dos kilómetros del líder

El VO65 de Hong Kong 'Sun Hung Kai, al mando del australiano David Witt, tras una remontada espectacular está la frente de la cuarta etapa de la Volvo Ocean Race - Vuelta al Mundo por equipos- entre Melbourne y Hong Kong cuando la compresión de la flota, debido a la encalmada, ha dejado a los competidores en un distancia de apenas 6 millas (10 km).

A 400 millas (750 km) al este de la isla de Bungavilia, la más al norte del archipiélago de las Salomón, el viento de componente este sudeste apenas alcanza los 5 nudos (9 km) de intensidad. Aún así, los siete barcos de la flota se están posicionado al noroeste cuando está a 250 millas (480 km) al sur de la línea del ecuador, sobre la que se encuentran los vientos alisios (portantes) del noreste.

La nota destacada de la jornada ha sido la remontada del 'Sun Hung Kai' del australiano David Witt, que tras converger con el 'Brunel' holandés de Bouwe Bekking, más al oeste del rumbo de la flota, la separación actual este-oeste es de 15 millas (28 km), ha recuperado en dos jornadas casi 60 millas (110 km), pasando del séptimo al liderato de la etapa.

A las 13GMT superaban en apenas un kilómetro al 'Brunel' holandés de Bouwe Bekking y en unos dos kilómetros al 'Mapfre' de Xabi Fernández, que navega en rumbo noroeste directo tras superar al 'Turn The Tide on Plastic' de la británica Dee Caffari, que sigue en rumbo norte y ha caído del liderato al séptimo puesto de la etapa.

Este mediodía ha empezado con una variación de rumbo al noroeste de todos los contendientes, con velocidades que no superaban los 5 nudos (9 km/h) - ahora llegan a 10 nudos (18 km/h) con tres grupos definidos: 'Brunel', Sun Hung Kai' y Mapfre más al oeste -más cerca de la ortodrómica (línea más corta entre dos puntos en navegación)-, 'AkzoNobel' unas seis millas (10 km) más al este y 'Dongfeng', junto a 'Vestas' y 'Turn The Tide on Plastic, otras 6 millas (10 km) más el este.

El 'Sun Hung Kai' es ahora el que está más al oeste que el resto de la flota, en una separación lateral oeste-este de 15 millas (28 km).

La carrera hacia el norte en busca de los alisios es ahora la clave, ya que el barco que llegue primero a ellos podría tener ventaja hasta la meta, pero todo podría cambiar con la entrada de una sola nube que provocase una nueva encalmada.

"La desesperación es probablemente la única palabra para describir cómo nos sentimos navegando a través de estas caídas de viento", ha comentado el patrón del 'Mapfre', Xabi Fernández.

"De todos modos, las cosas van bien, supongo, navegando a velocidades de alrededor de 2-3 nudos (4 a 6 km/h) ya que es lo mismo para todos nosotros, así que estamos tratando de no quejarnos demasiado y tratar de seguir adelante", ha concretado Xabi.

Clasificación de la cuarta etapa: Melbourne-Hong Kong

5.576 millas náuticas (10.332 km)

10/01/2018- 13:00 GMT - 9ª jornada

Distancia a meta

.1. Sun Hung Kai (HKG) David Witt (AUS) 3.244 m.n (6.011 km)

.2. Brunel (HOL) Bouwe Bekking (HOL) 0,8 m.n.

.3. Mapfre (ESP) Xabi Fernández (ESP) 1,2

.4. AkzoNobel (HOL) Simeon Tienpont (HOL) 1,8

.5. Dongfeng (CHN) Charles Caudrelier(FRA) 2,6

.6. Vestas (USA) Mark Towill (USA) 3

.7. Turn on Plastic(GBR) Dee Caffari (GBR) 6.EFE.

