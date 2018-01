Tenemos fe que los refuerzos llegarán pronto, todavía hay tiempo: Almirón

Atlético Nacional viajó en la mañana de este miércoles a Estados Unidos donde estará disputando la Floridad Cup, el cuadro antioqueño jugará dos partidos amistosos internacionales previos a la final de la Superliga ante Millonarios. Jorge Almirón atendió a los medios antes del despegue y mostró su preocupación por la falta de refuerzos.

Buenos días Verdolagas, ya iniciamos nuestro viaje a Orlando, Estados Unidos, para disputar la Florida Cup aquí están las declaraciones de nuestro director técnico Jorge Almirón pic.twitter.com/GMiQ84E3G5 — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 10 de enero de 2018

"Nacional es el equipo más grande de Colombia, necesitamos los refuerzos lo más pronto posible. Me consta que la directiva está haciendo todo lo posible para que lleguen esos jugadores", comentó el estratega argentino.

El técnico de Nacional comprende que 2a veces los mercados se hacen más lentos"; no obstante, se mostró optimista: "tenemos fe de que los refuerzos llegarán pronto, todavía hay tiempo".

Dayro Moreno, jugador que aún no define su continuidad en la escuadra paisa, inicialmente no viajó con el grupo a Estados Unidos, Almirón confía en que se integre a la plantilla, aunque reiteró su sorpresa por lo acontecido con el atacante tolimense: "no he hablado con él... espero que se pueda integrar, esas son cosas que me sorprenden, en un país donde jugar en un equipo grande es lo mejor que te puede pasar como jugador".

Nacional estará enfrentando este domingo a Atlético Mineiro en la Florida Cup; mientras que en el marco del mismo torneo internacional, se enfrentará al Legia de Varsovia el sábado 20 de enero. Para Almirón, "todos los partidos de preparación sirve" y aseguró que "el resultado siempre para mí es importante", aunque dejó claro que "lo realmente decisivo son las finales que vamos a jugar contra Millonarios".

De momento Atlético Nacional no ha podido concretar ningún refuerzo para el presente año. El cuadro antioqueño espera definir la situación con Giovanni Moreno; mientras que pretende, entre otros nombres, a los argentinos Fernando Monetti, Iván Marcone y los uruguayos Diego Rodríguez y Mathías Cardaccio.

