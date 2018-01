Estoy seguro que Nacional se reforzará, pero no puedo esperar a que eso pase: 'Gio' Moreno

El volante colombiano Giovanni Moreno, quien fue anunciado como contratación de Nacional para el 2018, aunque posteriormente hubo una marcha atrás en la decisión, señaló que todavía está abierta la puerta para hacer parte del equipo 'Verdolaga', siempre y cuando este se refuerce bien.

"Nacional ahora, lastimosamente, no tiene ni un refuerzo hasta el momento, por eso se frenaron las cosas", señaló 'Gio' en conversación con El Alargue de Caracol Radio.

"Todo fue un malentendido, porque yo quería llegar a un equipo competitivo, pero nunca pedí jugadores", continuó Moreno, quien está en España a la espera de decisiones.

"No quería repetir lo del 2008, que yo tenía buen nivel pero no teníamos refuerzos", indicó el volante. "Estoy seguro que Nacional se va a reforzar pero yo no me puedo quedar esperando a que eso pase".

En la entrevista Giovanni Moreno aseguró que nunca se firmó un acuerdo con Nacional para regresar a Colombia. "No firmé nada con ellos. Todo se hizo más de palabra".

El volante, quien espera definir su futuro en los próximos días, realiza trabajos personalizados no solo pensando en Rusia 2018. "El Mundial siempre ilusionará a cualquier jugador, pero también me entreno pensando en lo que viene. No puedo quedarme parado".

"Tenía interés de varios equipos grandes de Europa, pero mi intención es llegar a jugar. Independiente de donde vaya, tengo que entregarme para estar bien, por mí". señaló Moreno.

