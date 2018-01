[En fotos] El Sahara se reviste de blanco

Spectacular scenes today in Algeria as snow covered the sand dunes in Ain El Safra! Snow visible also in imagery by NASA's Terra satellite.



