Así arrancan las campañas presidenciales este 2018

Por ahora esta claro es que Humberto de La Calle y el Partido Liberal no irán a consulta en marzo pues consideran que aceptar la invitación de Clara López y Gustavo Petro rompe la posibilidad de que haya una coalición más grande en el futuro.

En ese mismo sentido Sergio Fajardo se siente conforme con su coalición de los verdes, El Polo y Compromiso Ciudadano y con ellos irá solo a primera vuelta, a pesar de las llamados de Humberto de La Calle para que acepte la posibilidad de una alianza con él.

Petro, Clara López y Carlos Caicedo continuarán adelante con su idea de consulta interpartidista el mismo día de las elecciones parlamentarias para impulsar sus listas al congreso y buscar que ese candidato único pueda concretar otros apoyos antes de la primera vuelta.

Otros candidatos de este lado del espectro político como Piedad Córdoba o Timochenko harán su carrera a la presidencia en solitario a la espera de los resultados de las elecciones legislativas, que una vez se conozcan, precipitarán todo tipo de movimientos en las campañas.

Se podría decir que luego de los resultados de las elecciones a congreso se sabrá realmente que candidatos se presentarán a la primera vuelta, sus formulas a la vicepresidencia y que partidos los apoyarán.

Pero si el panorama en la izquierda y centro-izquierda no está claro, en la derecha tampoco está definido el enroque entre los distintos sectores. La coalición de los expresidentes Uribe y Pastrana deberá definir, máximo en 10 días, el mecanismo para elegir a su candidato único entre Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez.

Precisamente ese mecanismo es que el que tiene en orillas distintas a estas tres personas porque cada uno de ellos tiene una opinión diferente sobre cómo se debe elegir a quien llevará las banderas de la coalición. Duque está convencido de que debe hacerse una consulta el 11 de marzo, día de las elecciones al Congreso, para que allí los colombianos decidan. Ramírez se inclina por el consenso para que internamente se haga la elección y por último Ordóñez es partidario de que se haga una consulta popular porque allí se conocerá cuál de los tres tiene más respaldo de la ciudadanía.

Por esa razón los compromisarios siguen trabajando a toda máquina para definir ese mecanismo que, por ahora, sería el de la discordia ya que Duque envío una carta en la que invitó a participar a Viviane Morales y a Sofía Gaviria. Según Alejandro Ordóñez esa sería una estrategia para dejarlo a él por fuera y reiteró que su permanencia dependerá de mantener los inamovibles del No y la defensa de la familia.

Finalmente Germán Vargas Lleras, se irá solo a la primera vuelta aunque eso no significa que no buscará respaldo de varias colectividades, como por ejemplo, Cambio Radical, los conservadores y algunos de La U terminarían respaldando su candidatura ya que no cuentan con un aspirante propio.

Con este panorama electoral empezó el 2018, más cargado de noticias políticas que de costumbre, pero sin duda es el inicio de la campaña presidencial que no será nada fácil y por eso se vendrán cuatro meses de intensos debates, correrías, propuestas, acusaciones, peleas y coqueteos de unos a otros con el paso del tiempo.

