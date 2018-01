Celebran decisión de CorteIDH de garantizar matrimonio gay en Costa Rica

Dos candidatos presidenciales y organizaciones no gubernamentales celebraron hoy la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de pedir a Costa Rica garantizar todos los derechos a las parejas del mismo sexo, incluido el matrimonio.

El Frente por los Derechos Igualitarios (FDI) indicó que este anuncio marca una diferencia, ya que todavía "quedan muchos pendientes para decir que Costa Rica es una verdadera democracia en donde todas las personas somos reconocidas como tales".

"Para mí este es un antes y un después en la democracia costarricense. Ahora lo que sigue es ver cómo será la actuación del Estado, y además que las personas sepan de esta resolución para que puedan reclamar sus derechos. Ahora toca que Costa Rica responda como país para constituirse como una democracia verdadera", dijo en un comunicado la abogada y representante del FDI, Larissa Arroyo.

Los jueces de la CorteIDH indicaron, por unanimidad, tras una opinión consultiva solicitada por Costa Rica, que el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo.

El Tribunal internacional reconoció que hay Estados que pueden enfrentar dificultades políticas, legislativas y sociales para llevar a cabo las reformas necesarias, por lo que les instó a "impulsarlas realmente y de buena fe".

El aspirante presidencial del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), Carlos Alvarado, manifestó en redes sociales que comparte "plenamente" la opinión emitida por la CorteIDH, la cuál "es coincidente con lo planteado en nuestra campaña".

El PAC además emitió un comunicado de prensa sobre el candidato a diputado para la población Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGTBI), Enrique Sánchez, quien calificó de "histórico para la igualdad" el pronunciamiento de la CorteIDH.

"Tenemos la fuerza, el corazón y las ganas para impulsar estos cambios en la Asamblea Legislativa, y ahora, además, tenemos el respaldo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por supuesto que vamos a seguir impulsando esta agenda", dijo Sánchez, quien sería el primer diputado abiertamente homosexual del país.

El aspirante a la presidencia del izquierdista Partido Frente Amplio, Edgardo Araya, expresó que celebra el "el reconocimiento en el país del matrimonio igualitario y el derecho de las personas a decidir sobre su identidad de género. ¡Todos los derechos, para todas las personas, todos los días!".

Uno de los que sí se mostró en contra fue el candidato de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, quien acusó a la CorteIDH de "violar la soberanía costarricense".

"No podemos estar de acuerdo en que nos impongan desde afuera decisiones que tienen que ser tomadas por el pueblo costarricense o por el Congreso. No vamos a aceptar que desde afuera vengan imponer el aborto, una agenda de muerte, y el matrimonio entre personas que no son heterosexuales, contraria a la vida y la familia", destacó Redondo en un vídeo colgado en redes sociales.

En Costa Rica no está avalado el matrimonio homosexual e iniciativas para legalizar las uniones de hecho de las parejas del mismo sexo están estancadas en el Congreso desde hace años.

El país sí ha mostrado algunos avances como el aseguramiento de este tipo de parejas en la Caja Costarricense del Seguro Social.

Comentarios