Instituto Nacional de la Mujer argentino pide más reflexión sobre violencia

La directora del Instituto Nacional de las Mujeres de Argentina, Fabiana Túñez, pidió hoy más reflexión sobre la violencia y sobre el trato desigual a la mujer a raíz de una entrevista del músico Cacho Castaña en la que dijo que "si la violación es inevitable, relájate y goza".

"Lo grave es cuando un comunicador, un representante de la música popular expresa este tipo de ideas que puede sostener, banalizar el drama que pueden atravesar las mujeres en nuestro país, no es un tema para dejarlo pasar y hay que debatirlo y hay que ponerlo en cuestión para modificar conductas", afirmó Túñez en diálogo con Radio Provincia.

Asimismo, criticó el trato que le habían dado algunos medios a tan escandalosas declaraciones, ya que, a su modo de ver, no analizaron con la suficiente seriedad un tema que afecta a muchas mujeres en Argentina.

"Realmente creo que sería muy importante que en los diferentes espacios de medios pudiera existir la posibilidad que el instituto les ofrezca una capacitación, un taller, acerca de comunicar con una perspectiva de género", afirmó.

"Cuando una mujer cuestiona un abuso, aunque haya pasado mucho tiempo después, las culpables somos las feministas, las mujeres, que nos fuimos de mambo (que exageramos)", denunció.

El cantante argentino Humberto Castagna, conocido como Cacho Castaña, participó este lunes en el programa de televisión "Involucrados".

"Andá a saber qué piensa la mujer, hace años que los poetas, desde antes de Cristo, queremos saber qué tienen las mujeres en la cabeza y nunca lo supimos, que hagan lo que quieran muchachos, relájense, si la violación es inevitable, relájate y goza", afirmó al ser preguntado por otra polémica generada por un actor que dijo que las mujeres se realizaban realmente al ser madres.

Por ello, Túñez invitó a Cacho, de 75 años, a acudir al Instituto de las Mujeres a "charlar, a reflexionar juntos acerca de sus dichos".

Tras la polémica originada, Cacho Castaña publicó un vídeo en las redes en las que pidió perdón por si alguien se había sentido ofendido y alegó que era un dicho que se decía hace 60 años.

"La realidad es que él lo plantea desde el contexto de si hirió a alguien. Hirió a toda una sociedad, no a un particular. La idea es conversar con él, a ver si por ahí se entiende que no es una moda (la lucha contra esta clase de comentarios y actuaciones)", anunció la titular del instituto.

Asimismo, defendió que dejar a un lado estos comentarios y comportamientos es posible "sin perder el ritmo, el humor" de los espectáculos o informativos.

"Hay muchas maneras de comunicar sin perder el minuto a minuto sin perjudicar a la sociedad porque este no es un tema sólo de mujeres sino de todos y todas", concluyó.

Según datos del Observatorio sobre Violencia contra las Mujeres argentino, la línea 144 (número público para la denuncia de la violencia contra la mujer) registró cerca de 30.000 llamadas solamente durante el tercer trimestre de 2017.

