Audiencia de apelación en Panamá por indultos de Martinelli será el 22 enero

La Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) determinó hoy que el próximo 22 de enero es la fecha asignada para oír la apelación que se presentará sobre el rechazo del Supremo panameño para archivar el caso en contra del expresidente Ricardo Martinelli por el otorgamiento de indultos en su mandato (2009-2014).

Así lo confirmó hoy a Efe una fuente judicial, quien detalló que en la audiencia la defensa de Martinelli, a cargo del abogado Sidney Sitton, presentará su apelación ante el pleno de magistrados de la Corte Suprema.

Añadió que la comparecencia tendrá lugar en el Segundo Tribunal Superior de Justicia a las 10.00 hora local (15.00 GMT).

El pasado 5 de enero, el juez de garantías del caso y presidente de la CSJ, José Ayú Prado, resolvió durante una audiencia que la prescripción de la causa solicitada por la defensa del exgobernante "no está probada" y que "no se decreta extinta la acción penal y no se ordena el archivo de las actuaciones", indicó el Órgano Judicial (OJ) en un comunicado.

Ayú Prado señaló en el auto que no se puede declarar prescrita la causa porque aún no se le han imputado cargos a Martinelli y, por tanto, se desconoce "dónde se inicia el conteo del plazo del término de prescripción de la acción penal".

La Justicia panameña quiere interrogar a Marinelli por otorgar presuntamente de manera irregular al final de su mandato un total de 355 indultos, que fueron denunciados y anulados por su sucesor en el cargo y antiguo canciller y vicepresidente, Juan Carlos Varela.

La ley panameña establece que la imputación de cargos se tiene que realizar en una audiencia con la presencia del acusado.

La audiencia de imputación por este caso se celebró el pasado mayo, cuando Martinelli aún no había sido detenido en Estados Unidos y estaba en paradero desconocido, pero la CSJ decidió en octubre declararle en rebeldía por no presentarse a la cita judicial y ordenó en diciembre su detención con fines de extradición.

Esta decisión, añadió el OJ, puede ser recurrida "en apelación" ante el pleno del máximo tribunal, que es la única institución que puede procesar a Martinelli por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), del que forma parte desde julio de 2014 cuando abandonó el poder.

La CSJ ha declarado en rebeldía a Martinelli y ha ordenado su detención con fines de extradición en dos ocasiones.

La primera vez fue en diciembre de 2015 por el mismo caso por el que está detenido desde junio en EE.UU. a la espera de que el Departamento de Estado de ese país decida sobre su extradición.

Un juez federal de EE.UU. consideró el pasado 31 de agosto procedente la extradición de Martinelli, a quien la Justicia panameña quiere procesar por presuntamente haber interceptado las comunicaciones de 150 personas, mientras fue presidente entre 2009 y 2014.

Martinelli abandonó Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día en el que el Supremo panameño abrió la primera de la media docena de causas penales que actualmente hay en su contra y, tras pasar unos meses en paradero desconocido, se estableció en Miami.

