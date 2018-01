Presidenta de Supremo brasileño cancela visita a cárcel que registró motines

La presidenta de la Corte Suprema de Brasil, la magistrada Carmen Lucia Antunes, canceló la visita que realizaría hoy a un complejo penitenciario en el estado de Goiás en que se registraron tres rebeliones en la última semana debido a que no le fue recomendada por motivos de seguridad.

Pese a que la gobernación del estado de Goiás aseguró que el centro penitenciario está bajo control y que tiene condiciones de garantizar la seguridad de la magistrada durante su visita, los colaboradores de la magistrada desaconsejaron la visita, según confirmaron fuentes del Supremo Tribunal Federal (STF).

Antunes había anunciado la víspera que aprovecharía su viaje de este lunes a Goiás en el que conversó con las autoridades regionales sobre la situación penitenciaria para visitar el Complejo Penitenciario de Aparecida de Goiania, escenario en los últimos siete días de tres diferentes rebeliones de presos, en una de las cuales murieron nueve reclusos.

La magistrada, que realizaría la inspección en la condición de presidenta del Consejo Nacional de Justicia, canceló la visita a última hora tras ser alertada de que los presos que se amotinaron y fueron rendidos aún tendrían en su poder armas y explosivos.

La advertencia fue hecha por los magistrados del Tribunal de Justicia de Goiás, jueces de ejecución penal, fiscales y miembros de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB, colegio de abogados).

"Le hice entender que no había necesidad (de la visita) y que no quería correr el riesgo de que la presidenta sufriera algún tipo de problema. No era prudente exponerla. Pese a que ella quería ir, la convencí de que no", afirmó el presidente del Tribunal de Justicia de Goiás, magistrado Gilberto Marques Filho.

Las dos primeras rebeliones de la última semana se registraron en la Colonia Agroindustrial, la unidad del Complejo Penitenciario de Aparecida de Goiania destinada a presos en régimen semiabierto (duermen en la cárcel y trabajan fuera), la primera el lunes con nueve muertos y catorce heridos en una disputa entre bandas rivales, y la segunda en la noche del jueves sin víctimas.

El tercer motín, igualmente sin víctimas, tuvo lugar en la Penitenciaría Odenir Guimaraes, la unidad para los presos en régimen cerrado del mismo complejo carcelario.

