H&M retira el anuncio y la sudadera calificada de racista ante la polémica

La cadena de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M) anunció hoy que además de retirar de su página web la imagen de una sudadera con una frase controvertida y calificada de racista sacará la prenda del inventario tras la polémica provocada.

En la web de la compañía aparecía un niño negro vistiendo una sudadera con el lema 'the coolest monkey in the junge' (el mono más guay de la jungla), lo que motivó críticas generalizadas en las redes sociales, incluidas de personalidades como el jugador de baloncesto estadounidense LeBron James.

El artista canadiense Abel Tesfaye, líder del exitoso proyecto musical The Weeknd, ha roto su colaboración con la empresa sueca en protesta por el anuncio.

"Entendemos que mucha gente esté enfadada con la imagen de la sudadera del niño. Quienes trabajamos en H&M solo podemos estar de acuerdo", consta en un comunicado difundido hoy en la cuenta de la empresa en Twitter.

La firma sueca lamentó "profundamente" haber sacado y publicado la imagen, de ahí que además de eliminarla, retirará la prenda de su inventario.

"Es obvio que nuestras rutinas no se han seguido de la forma adecuada, no hay duda de eso. Investigaremos de forma detallada por qué ha ocurrido para prevenir que este tipo de incidentes sucedan de nuevo", señaló la compañía.

Comentarios