Lucas Pratto y Franco Armani se sumaron a River Plate

El delantero Lucas Pratto, proveniente del Sao Paulo, y el portero Franco Armani, del Atlético Nacional colombiano, realizaron este martes la revisión médica para firmar sus contratos con River Plate.

"Quiero ganar títulos con River, quiero ganar la Libertadores y sumarme a este equipo, luego si puedo hacer goles y me llaman de la selección mejor, pero por ahora pienso solo en esta camiseta", dijo Pratto en rueda de prensa a la salida de la clínica.

El delantero, de 29 años, calificó al Millonario como "el club más grande del mundo" y reconoció que hizo "un esfuerzo" para que se realizara el traspaso.

"El desafío deportivo es jugar la Libertadores en un club tan grande como River, compartir plantel con grandes jugadores y trabajar con este cuerpo técnico me hizo inclinar la balanza. Quiero ganar muchos títulos acá", añadió.

El 'Oso' aseguró que trabajará para demostrarle al entrenador, Marcelo Gallardo, que no se equivocó al confiar en él.

Por su parte, Armani, de 31 años, dijo en rueda de prensa que va a "dar lo mejor" en "el club más grande de la Argentina".

"Es algo que soñaba desde chico. Quería venir a River, no fue fácil porque Nacional no me quería vender, puse de mi parte porque era un deseo, tenía la ilusión de poder estar en esta institución. Como argentino poder pertenecer a River Plate es lo máximo para un jugador de fútbol", sostuvo.

El portero aseguró que llegar a River es un paso importante en su carrera y que va a trabajar duro.

Pratto y Armani viajarán en las próximas horas a Estados Unidos, donde los jugadores del Millonario realizan la pretemporada.

River Plate jugará el 14 de enero un amistoso ante el Independiente Santa Fe colombiano en el país norteamericano y tres días más tarde el plantel regresará a Argentina.

El 21 de este mes disputará un amistoso ante Boca Juniors en Mar del Plata.

En 2018 River Plate jugará la Superliga Argentina, la Copa Argentina, la Copa Libertadores y la Supercopa Argentina, ante Boca Juniors.

Comentarios