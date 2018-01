Andreas Christensen renueva su contrato con el Chelsea hasta 2022

El Chelsea ha anunciado este martes la renovación por cuatro temporadas y media del joven defensa internacional danés Andreas Christensen.

Christensen, de 21 años, que ha disputado 22 partidos con los 'Blues' en lo que llevamos de campaña, seguirá así en Stamford Bridge al menos hasta junio de 2022.

"Me siento genial por haber firmado un nuevo contrato y estoy feliz de continuar en el Chelsea. He jugado muchos partidos, me estoy divirtiendo y puedo decir que todo está saliendo a la perfección", aseguró el zaguero, en unas declaraciones a la página web del club.

En el comunicado, el futbolista aparece junto a la rusa Marina Granovskaia, directora del conjunto el suroeste de Londres y mano derecha de Roman Abramóvich, que ha señalado que la renovación es "un premio al buen rendimiento mostrado en la primera mitad de temporada".

"Demostró un potencial enorme cuando fichó por el Chelsea en 2012 y ahora está disfrutando los beneficios de la dedicación y el profesionalismo que demostró desde entonces. Este contrato es un premio a su buen rendimiento en la primera mitad de curso", expresó Granovskaia.

Christensen, reclutado por los 'Blues' hace seis años procedente del Brondby, jugó las últimas dos temporadas en la Bundesliga, en calidad de cedido en el Borussia Mönchengladbach.

"Después de dos años a préstamo en Alemania, estábamos seguros de que estaba preparado para integrar la primera plantilla del club; y ha aprovechado al máximo su oportunidad. Estamos encantados de que haya decidido comprometer su futuro con el Chelsea y estamos deseando verle conseguir títulos importantes durante las próximas cuatro temporadas y media", indicó Granovskaia.

El Chelsea, vigente campeón de la Premier League, marcha en tercera posición de la tabla, con 46 puntos, a uno del Manchester United, segundo, y a 16 del Manchester City, líder destacado.

