No puedo ofrecerle a Omar Pérez lo mismo que la temporada pasada:G. Pérez

Gregorio Pérez, técnico de Independiente Santa Fe, se refirió en diálogo con Win Sports al futuro de Omar Pérez en el cuadro 'Cardenal'. El técnico uruguayo resaltó la importancia del jugador en el club, pero dejó en claro que ya "no puedo ofrecer lo mismo que le ofrecí la temporada pasada".

"Omar Pérez también está sin contrato, el presidente me dijo que tenía que hablar con él; ha sido un jugador muy importante durante todos estos años, pero hoy buscamos otras alternativas y no puedo ofrecer lo mismo que le ofrecí en la temporada pasada, con todo respeto lo digo", comentó el técnico uruguayo en el programa Kick Off.

La Guardia Albirroja Sur, barra más representativa de Santa Fe, se manifestó durante este lunes por la posible salida del volante, asegurando que aún "tiene mucho más que dar" y agregando que se manifestarán al respecto.

Por su parte, Gregorio Pérez también se reifirió a Andrés 'Manga' Escobar y el paraguayo Julián Benítez, jugadores que han sido relacionados con Santa Fe para ser refuerzos. De 'Manga' comentó tener buenas referencias, pero dejó todo en manos del presidente; mientras que de Benítez explicó se complicó su llegada debido a que el jugador subió sus pretenciones.

Yulián Anchico entrena con Santa Fe, pues aún tiene contrato vigente; sin embargo, dejó en claro que no continuará en el equipo.

Santa Fe viajará este viernes a Miami para enfrentar el domingo a River Plate en su primer amistoso de pretemporada.

