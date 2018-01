Laia Sanz, motivada con hacer un buen Dakar tras recuperar el tiempo perdido

La motociclista española Laia Sanz afirmó hoy que su motivación por hacer un buen Dakar está intacta tras recuperar en la tercera etapa de hoy el tiempo que había perdido en el día anterior.

Sanz terminó la etapa en la decimoquinta posición, a doce minutos del británico Sam Sunderland, vigente campeón del Dakar, quien fue el ganador de la etapa.

La catalana aseguró que "la etapa ha ido muy bien" porque ha podido correr bien, pero sin arriesgar, y destacó que su motivación ha ido creciendo a medida que iba alcanzado a otros pilotos que habían partido delante de ella.

"No he cometido errores de navegación y hoy era complicado, sobre todo para los que salían delante. He perdido muy poco tiempo, sólo una pizca en una duna en la que me he clavado y se ha hundido un poco la moto, pero nada fuera de lo normal", comentó.

Sanz se encuentra en la decimoséptima posición de la clasificación general a media hora de Sunderland, quien es el líder del rally, y este martes afrontará la cuarta etapa, con 330 kilómetros igualmente sobre arena y dunas.

Comentarios