Conozca a la “Rapunzel” humana

Abril Lorenzatti es una adolescente cordobesa de 17 años que tiene el récord mundial del cabello más largo del mundo.

La joven que mide 1,63 metros tiene un cabello de 1,52. Por lo que le llega a los tobillos. Confiesa que la decisión de no cortárselo llegó cuando se hizo el corte de la protagonista de la película “Matilda”, el cual no le agradó.

“No me gustó, porque era un cambio muy grande (…) desde entonces dije no me lo corto más”, señaló en una entrevista para RT en español.

Asegura que el viento se convierte en su peor enemigo, ya que cuanto hay borrascas su cabello se vuelve incontrolable. Ha pensado en algún corte. Más sin embargo, este no será en un futuro cercano.

