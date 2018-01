Me agredió y me arrastró por el piso: novia del periodista Gustavo Rugeles

Frente a lo que sería este caso de maltrato intrafamiliar en el que se encuentra envuelto el periodista Gustavo Rugeles, del portal de noticias El Expediente, trascendió a los medios de comunicación el relato que hizo su pareja en Medicina Legal y quien lo denunció por haberla agredido, al parecer de manera física y verbal.

En varios apartes del registro médico se lee que “mi pareja me agredió hoy a eso de la una de la mañana (27 de diciembre) 2017; estaba tomado, me rasguñó, me agarró de los brazos, me zarandeó, me botó en la cama, me arrastró por el piso”.

Así mismo en su relató al médico forense, Marcela González, la denunciante indicó “Él es muy celoso y me agredió por eso, ya me ha agredido antes”.

Al verificar el estado judicial de Rugeles en la Fiscalía se estableció que 27 de diciembre fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar, el cual no aceptó.

Por su parte la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento en contra del comunicador, pero si medidas de protección a favor de González y el 28 de diciembre fue dejado en libertad.

En las últimas horas la polémica se encendió más entorno a Rugeles y su caso luego de que a través de sus redes sociales publicara un video junto a su novia, quien lo denunció por violencia intrafamiliar, y en donde los dos aseguraron que tratarían la situación en el fuero interno de su privacidad.

Expertos en materia penal consultados por Caracol Radio recordaron que el delito por el que fue denunciado Rugeles no se puede desistir y la Fiscalía tiene que seguir adelante con la investigación.

Comentarios