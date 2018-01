Los partidos de la minoría húngara en Rumanía piden una autonomía política

Los tres partidos de la minoría húngara de Rumanía han firmado en la ciudad de Cluj, capital histórica de Transilvania, una declaración conjunta en la que reivindican una autonomía política y cultural, informó hoy la agencia Agerpres.

Las tres formaciones de la comunidad húngara reclaman una autonomía propia en la región de Tinutul Secuiesc, situada en el este de Transilvania y habitada por unas 800.000 personas, con organismos de decisión "con competencias legislativas y ejecutivas".

En la resolución, los líderes de la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía (UDMR), el Partido Cívico Magiar (PCM) y el Partido Popular Magiar de Transilvania (PPMT) abogan por introducir una enmienda en la Constitución que permita la descentralización.

La Carta Magna actual no permite ninguna autonomía dentro del Estado unitario rumano, formado por unos 20 millones de habitantes.

"Con mayoría rumana y mediante el diálogo podemos encontrar esas soluciones, esas modalidades legislativas y administrativas que pueden cumplir los deseos de la comunidad magiar de Transilvania", señaló Keleman Hunor, presidente de UDMR.

En la actualidad, existe un proyecto de ley sobre autonomía cultural en el Parlamento, pero se requeriría modificar la Constitución para establecer una autonomía política.

"En este momento, la Constitución no reconoce otra forma de organización territorial que no sean provincias, comunas, municipios y ciudades, no regiones u otras formas, por lo que se necesita una enmienda", subrayó Hunor.

El Gobierno de Bucarest siempre se ha mostrado en contra de esta iniciativa, al alegar que vulnera la Constitución por plantear la creación de una "comunidad autónoma con personalidad jurídica".

El tratado de Trianon (1920) estableció que una parte de Hungría pasara a formar parte de Rumanía, donde hoy viven alrededor de 1,5 millones de húngaros repartidos por la región de Transilvania y concentrados en particular en Tinutul Secuiesc.

